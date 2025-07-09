مانشستر سيتي يُعلن مواعيد مواجهتي توتنهام وبرايتون بعد تعديلات البريميرليج

أعلن نادي مانشستر سيتي رسميًا الجدول الزمني لمباراتيه المرتقبتين أمام توتنهام وبرايتون، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026، وذلك بعد التعديلات التي أُجريت مؤخرًا على مواعيد بعض مواجهات المسابقة.

وجاء في البيان أن مباراة مانشستر سيتي أمام برايتون، ضمن منافسات الجولة الثالثة من البريميرليج، تم تعديل موعدها لتُقام يوم الأحد الموافق 31 أغسطس، في تمام الساعة 2:00 ظهرًا بتوقيت غرينتش، الموافق 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة والرياض.

أما مواجهة مانشستر سيتي المرتقبة أمام توتنهام، فقد تقرر إقامتها يوم السبت 23 أغسطس، عند الساعة 12:30 ظهرًا بتوقيت غرينتش، 3:30 عصرًا بتوقيت القاهرة والرياض.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي قد أعلنت في وقت سابق جدول مباريات الموسم الجديد، حيث يفتتح مانشستر سيتي مشواره بمواجهة خارج الديار أمام ولفرهامبتون، والمقررة يوم 16 أغسطس، ضمن الجولة الأولى من المسابقة.

يُذكر أن مانشستر سيتي يسعى هذا الموسم للحفاظ على لقب الدوري، وسط منافسة شرسة مرتقبة مع فرق القمة، في ظل صفقات جديدة وتحضيرات قوية بقيادة المدير الفني بيب جوارديولا.