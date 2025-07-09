حامد حمدان يثير أزمة حادة ويهدد بالانقطاع عن تدريبات بتروجيت.. تفاصيل

كشف الإعلامي إسلام صادق عن وجود أزمة حادة مع حامد حمدان نجم بتروجيت .



وكتب الإعلامي إسلام صادق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"حامد حمدان يثير أزمة حادة ويهدد بالانقطاع عن تدريبات بتروجيت في حالة تمسك مسؤوليه بعدم انتقاله للزمالك بمقابل 20 مليون جنيه!".

يواصل نادي الزمالك تحركاته القوية من أجل التعاقد مع الفلسطيني حامد حمدان نجم خط وسط فريق بتروجيت، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في ظل رغبة الجهاز الفني في تدعيم خط الوسط بعناصر واعدة.

ورغم تمسك بتروجيت باللاعب ورفضه التفريط في أي من نجومه، خاصة بعد صعوده إلى الدوري الممتاز، إلا أن الزمالك يكثف مفاوضاته مع إدارة النادي البترولي، أملًا في التوصل لاتفاق نهائي خلال الفترة المقبلة.

وكشفت مصادر خاصة لـ "صدى البلد"، أن هناك تواصلاً مستمرًا بين مسؤولي الزمالك ونظرائهم في بتروجيت، وسط أجواء يسودها الاحترام المتبادل، ما قد يسهل المفاوضات رغم صعوبتها.