صفقة الزمالك المرتقبة .. من هو حامد حمدان نجم بتروجيت؟

يواصل نادي الزمالك تحركاته القوية من أجل التعاقد مع الفلسطيني حامد حمدان نجم خط وسط فريق بتروجيت، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في ظل رغبة الجهاز الفني في تدعيم خط الوسط بعناصر واعدة.

ورغم تمسك بتروجيت باللاعب ورفضه التفريط في أي من نجومه، خاصة بعد صعوده إلى الدوري الممتاز، إلا أن الزمالك يكثف مفاوضاته مع إدارة النادي البترولي، أملًا في التوصل لاتفاق نهائي خلال الفترة المقبلة.

وكشفت مصادر خاصة لـ "صدى البلد"، أن هناك تواصلاً مستمرًا بين مسؤولي الزمالك ونظرائهم في بتروجيت، وسط أجواء يسودها الاحترام المتبادل، ما قد يسهل المفاوضات رغم صعوبتها.

ويواجه الزمالك منافسة قوية على ضم اللاعب، في ظل تلقي بتروجيت عروضًا رسمية من ناديي المصري البورسعيدي والبنك الأهلي، ما يعكس القيمة الفنية الكبيرة التي يتمتع بها حامد حمدان، الذي لفت الأنظار بمستواه اللافت في الموسم الماضي.

من هو حامد حمدان ؟

بدأ حامد حمدان مشوراه مع كرة القدم مع نادي غزة في فلسطين وانتقل في موسم 2017-2018 لنادي الأسيوطي وخرج معارا لعدد من الأندية بعد تحويله لبيراميدز

خاض حمدان تجربة في دوري القسم الثاني من أندية الانتاج الحربي وطنطا والجزيرة والمجد السكندري

تألق حامد حمدان مع المجد السكندري كان سبب في انتقاله لبتروجيت في صيف 2023 ليصعد مع الفريق للدوري الممتاز.

شكل حمدان مع أحمد رضا ثنائية مميزة في خط وسط بتروجيت قبل أن يرحل رضا للأهلي ويبقى حمدان بين عرض الأهلي والزمالك.

الأهلي فاوض حمدان قبل كأس العالم للاندية ثم تراجع عن إتمام الصفقة ليدخل الزمالك ويحاول بقوة خلال الميركاتو الصيفي الجاري ضم اللاعب