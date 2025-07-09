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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منافسة ثلاثية على الفلسطيني حامد حمدان.. والزمالك يتحرك بقوة

حامد حمدان
حامد حمدان
منتصر الرفاعي

يواصل نادي الزمالك تحركاته القوية من أجل التعاقد مع الفلسطيني حامد حمدان نجم خط وسط فريق بتروجيت، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في ظل رغبة الجهاز الفني في تدعيم خط الوسط بعناصر واعدة.

ورغم تمسك بتروجيت باللاعب ورفضه التفريط في أي من نجومه، خاصة بعد صعوده إلى الدوري الممتاز، إلا أن الزمالك يكثف مفاوضاته مع إدارة النادي البترولي، أملًا في التوصل لاتفاق نهائي خلال الفترة المقبلة.

وكشفت مصادر خاصة لـ "صدى البلد"، أن هناك تواصلاً مستمرًا بين مسؤولي الزمالك ونظرائهم في بتروجيت، وسط أجواء يسودها الاحترام المتبادل، ما قد يسهل المفاوضات رغم صعوبتها.

ويواجه الزمالك منافسة قوية على ضم اللاعب، في ظل تلقي بتروجيت عروضًا رسمية من ناديي المصري البورسعيدي والبنك الأهلي، ما يعكس القيمة الفنية الكبيرة التي يتمتع بها حامد حمدان، الذي لفت الأنظار بمستواه اللافت في الموسم الماضي.

ويأمل الزمالك في حسم الصفقة سريعًا، لتدعيم خط وسطه بلاعب شاب يمتلك إمكانيات واعدة، وسط محاولات لإقناع بتروجيت بالموافقة على العرض الأبيض.

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