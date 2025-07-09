حامد حمدان يثير أزمة ويهدد بالإنقطاع عن تدريبات بتروجت.. اعرف السبب

كشف الناقد الرياضي إسلام صادق ، عن أزمة نجم بتروجيت حامد حمدان بسبب رغبتة في الانتقال للزمالك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب إسلام صادق : حامد حمدان يثير أزمة حادة ويهدد بالإنقطاع عن تدريبات بتروجت في حالة تمسك مسؤوليه بعدم إنتقاله للزمالك بمقابل 20 مليون جنيه!

وخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمجموعة من التدريبات التأهيلية خلال مران أمس، الثلاثاء، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وقسم الجهاز الفني للفريق اللاعبين إلى أربع مجموعات، وتم التركيز على خوض عدد من التدريبات التأهيلية والبدنية بشكل تدريجي ضمن البرنامج الموضوع للاعبين في بداية فترة الإعداد.

ويلتقي فريق الزمالك ودياً مع نظيره أورانج، في تمام الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل، على ستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للموسم الجديد.