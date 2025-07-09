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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رحيل مرتقب ولاعب جديد يوقع رسميًا.. تحركات مكثفة في الزمالك

الزمالك
الزمالك
منتصر الرفاعي

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن مجلس إدارة برئاسة حسين لبيب وافق على بيع نبيل عماد "دونجا"، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم، حال وصول عرض رسمي مناسب، بشرط أن يكون المقابل المالي كبيرًا.

وأشار المصدر لـ"صدى البلد" إلى أن اللاعب يمتلك عرضًا من أحد الأندية الليبية، إلى جانب اهتمام من بعض أندية دوري "يلو" السعودي، وسط ترقب لمستقبله خلال فترة الانتقالات الجارية.

وفي سياق متصل، أوضح المصدر أن المهاجم الشاب حسام أشرف انتقل إلى صفوف نادي سموحة مقابل 6 ملايين جنيه، بعد أن جدد عقده مع الزمالك حتى عام 2029، ضمن صفقة تضمن بند أولوية إعادة الشراء.

كما تقرر انتقال أحمد محمود إلى نادي الاتحاد السكندري مع تمديد عقده مع الزمالك لموسمين إضافيين قبل إعارته.

وأكد المصدر أن الزمالك أنهى إجراءات التعاقد مع أحمد ربيع، لاعب البنك الأهلي، اليوم الأربعاء، موضحًا أن اللاعب حضر مران فريقه السابق بالأمس، عكس ما تردد بشأن غيابه، وقد وقع على عقود انتقاله للقلعة البيضاء لمدة خمس سنوات، واصفًا الصفقة بأنها "مكسب كبير للفريق".

وفي سياق آخر، يستعد الزمالك لحسم انتقال مصطفى شلبي إلى البنك الأهلي، بعد أن يتسلم مستحقاته المتأخرة والتي تقدر بـ3.5 مليون جنيه، تمهيدًا لإنهاء الصفقة بشكل رسمي.

نادي الزمالك الزمالك حسين لبيب نبيل عماد دونجا حسام أشرف نادي سموحة مصطفى شلبي أحمد ربيع

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