فقرة بدنية في تدريبات الزمالك تحت قيادة فيريرا

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، فقرة بدنية للاعبين خلال مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وتولي الإسباني راؤول لوبيز مدرب الأحمال، الإشراف على هذه الفقرة، والتي تضمنت تدريبات بدنية متنوعة لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين استعداداً للمرحلة المقبلة، والتي ستشهد التركيز على الجوانب الفنية والخططية.

ويلتقي فريق الزمالك ودياً مع نظيره أورانج، في تمام الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل، على ستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للموسم الجديد.