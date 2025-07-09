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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب الطائرة البارالمبي يحصد ذهبية البطولة الأفريقية في كينيا بالفوز على رواندا

منتخب مصر الأول للكرة الطائرة البارالمبية
منتخب مصر الأول للكرة الطائرة البارالمبية
كريم عاطف

تُوِّج منتخب مصر الأول للكرة الطائرة البارالمبية بلقب البطولة الأفريقية، بعد فوزه على منتخب رواندا بنتيجة 3-0 في نهائي البطولة المقامة حاليًا في كينيا، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم بالصين 2026.

وحصد المنتخب الوطني اللقب عن جدارة واستحقاق، حيث استهل مشواره في البطولة بالفوز على جنوب أفريقيا بنتيجة 3-0، ثم على المغرب بنفس النتيجة، ليتأهل إلى نصف النهائي ويتغلب على الجزائر بثلاثية نظيفة أيضًا.

ونجح منتخب مصر في الحفاظ على لقبه القاري الذي توج به منذ انطلاق البطولة، مؤكدًا هيمنته على اللعبة على المستوى الأفريقي.

ولعب المخضرم الكابتن عماد رمضان، رئيس مجلس إدارة الاتحاد ورئيس البعثة، دورًا مؤثرًا وإيجابيًا في الظهور المشرف للمنتخب الوطني، وقاد الفريق بخبراته لتحقيق اللقب عن استحقاق.

وحرص الكابتن عماد رمضان على إهداء اللقب إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وإلى الشعب المصري، مؤكدًا أن الرياضة المصرية تعيش أزهى عصورها في ظل الدعم الكبير الذي تحظى به مختلف الألعاب في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشارك في قائمة المنتخب الوطني بالبطولة الأفريقية اللاعبون:
هشام صلاح الدين (قائد الفريق)، أشرف زغلول، عبد النبي حسن، محمد الحناوي، حسام مسعود، السيد موسى، أحمد خميس، أحمد فضل، زكريا السيد، حمادة السيد، أحمد زكري، ومحمد حمدي.

وذلك تحت قيادة الجهاز الفني المكوَّن من:

محمد بشير (مدير فني)، محمد سعد (مدرب)، وأمين عبد المنعم (مدير إداري).

وقد استعد منتخب مصر للبطولة بشكل مكثف، مستفيدًا من الخبرات المتراكمة من مشاركاته السابقة، وكان آخرها الفوز بلقب النسخة الأفريقية الماضية في نيجيريا، بعد الانتصار على المغرب 3-0 في النهائي.

ويتميّز الجهاز الفني بقيادة نشطة تهتم بتطوير مهارات اللاعبين من خلال التدريبات المستمرة والمباريات الودية، كما تتمتع تشكيلة المنتخب الوطني بتوازن واضح بين الخبرة والشباب، ما يعزز من فرص الفريق في المنافسة القوية خلال البطولات القارية والدولية المقبلة.

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