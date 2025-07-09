أحمد الشيخ يكشف كواليس فشل انتقاله إلى الزمالك

كشف أحمد الشيخ، لاعب الأهلي السابق، عن تفاصيل فشل انتقاله إلى نادي الزمالك في موسم 2021، مؤكدًا أن الاتفاق مع مسؤولي القلعة البيضاء كان مكتملًا من جميع الجوانب، إلا أن تدخل أطراف خارجية واعتراضات جماهيرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تسببت في تعطيل الصفقة.

وقال الشيخ، خلال استضافته ببرنامج "يا مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي على قناة MBC مصر 2: "كنت قريبًا جدًا من الانتقال إلى الزمالك بعد رحيلي عن الأهلي في 2021، وكان النادي وقتها تحت إدارة لجنة ثلاثية، والكابتن أيمن يونس، عضو اللجنة الفنية، تواصل معي مباشرة، وأبدى رغبته في ضمي."

وتابع: "كنت متحمسًا للتجربة، خصوصًا أن الزمالك نادٍ كبير، وصليت استخارة أكثر من مرة، وانتهينا من كل تفاصيل التعاقد بالفعل. كنت شايف إن الخطوة هتكون جيدة في مسيرتي بعد خروجي من الأهلي."

وأضاف: "لكن في النهاية، الصفقة لم تتم، ليس بسبب مستواي الفني، بل نتيجة تدخل بعض الأشخاص من خارج الزمالك، بالإضافة إلى أن بعض الجماهير عبر السوشيال ميديا كانت رافضة انضمامي للفريق."

واختتم أحمد الشيخ حديثه بالتأكيد على احترامه لنادي الزمالك وجماهيره، مؤكدًا أن الأمور خرجت عن سيطرته رغم رغبته في خوض التجربة.