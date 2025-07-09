أشرف صبحي: راض عن تعديلات قانون الرياضة.. وهدفنا دعم المؤسسات الرياضية

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، رضاه الكامل عن التعديلات التي تم إدخالها على قانون الرياضة الجديد، مشيرا إلى أن التعديلات جاءت لخدمة الصالح العام وتطوير المنظومة الرياضية في مصر بما يتماشى مع المعايير واللوائح الدولية.

وقال صبحي، خلال مداخلة إذاعية عبر «شعبي إف إم»، إن الوزارة حرصت على الاستماع لجميع الاراء والجهات المعنية قبل اعتماد القانون، نافيا وجود نية لتطبيق بند الـ8 سنوات بأثر رجعي، وأوضح أن القرار برفع مدة عضوية مجالس الإدارة إلى 12 عاما (ثلاث دورات انتخابية) جاء لمنح الجمعيات العمومية حرية أكبر في اختيار من يمثلها.

وأضاف الوزير أن القانون الجديد يتضمن السماح لأعضاء مجالس الإدارات بالمشاركة في شركات الكرة التابعة لأنديتهم، وهو ما كان محل جدل في السابق بسبب غياب النص القانوني الواضح.

كما أشار إلى أن حجم الاستثمارات التي تم توجيهها لتطوير البنية التحتية الرياضية بلغ 54 مليار جنيه، منها 30 مليارا من الموازنة العامة خلال 7 سنوات، و24 مليارا من القطاع الخاص، مع استمرار تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى.

واختتم صبحي تصريحاته قائلاً: "راض تماما عن القانون الجديد، ونواصل دعم الأندية والمؤسسات الرياضية وفقا للضوابط والقواعد المنظمة".