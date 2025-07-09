تشكيل قمة باريس سان جيرمان وريال مدريد في كأس العالم للأندية

أعلن الجهازان الفنيان لناديي باريس سان جيرمان الفرنسي وريال مدريد الإسباني، التشكيل الرسمي للمباراة التي ستجمع بينهما، بعد قليل، في إطار نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا.

الدفاع: فالفيردي، روديجر، أسينسيو وجارسيا.

الوسط: تشواميني، جولر وبيلينجهام.

الهجوم: مبابي، فينيسيوس جونيور وجونزالو.

فيما جاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:

حراسة المرمى: دوناروما.

الدفاع: حكيمي، ماركينيوس، بيرالدو ومينديز.

الوسط: فيتينيا، فابيان رويز وجواو نيفيز.

الهجوم: كفاراتسخيليا، دوي وعثمان ديمبلي.