أحمد الشيخ: ماكنتش موظف.. غيابي عن المنتخب بسبب عدم لعبي للأهلي أو الزمالك



كشف أحمد الشيخ، نجم الأهلي السابق، عن كواليس رفضه الخروج على سبيل الإعارة خلال إحدى فتراته مع الفريق الأحمر، مشيرًا إلى أنه كان في أتم الجاهزية الفنية والبدنية، ويفضل المشاركة بدلًا من التواجد كـ"موظف" فقط داخل النادي.

وقال الشيخ خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2:

"لم يكن لدي مشكلة في الخروج على سبيل الإعارة في فترتي الأخيرة مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، لكنني لم أحب فكرة أن أكون مجرد موظف أحضر التدريبات فقط، كما رفضت عرضًا للاحتراف في الدوري التشيكي، لأن التوقيت لم يكن مناسبًا، وكنت جاهزًا للعب في أي دوري قوي وقتها."

وتابع نجم الأهلي السابق: "انضممت لنادي الاتفاق السعودي لمدة 6 أشهر خلال الانتقالات الشتوية، وقدمت أداءً جيدًا، حيث أحرزت أهدافًا وصنعت أخرى، وساهمت مع الفريق في إنهاء الدوري بالمركز الرابع، رغم أن الفريق كان في المراكز الثلاثة الأخيرة وقت انضمامي."

وتطرق أحمد الشيخ إلى سبب غيابه عن تمثيل منتخب مصر خلال مسيرته، قائلًا: "عدم لعبي للأهلي أو الزمالك في فترات معينة كان سببًا رئيسيًا في استبعادي من المنتخب، رغم مستواي الجيد."

واختتم الشيخ تصريحاته بالإشادة بمحمود عبد الرازق شيكابالا، نجم الزمالك، قائلًا: "شيكابالا لاعب يمتلك إمكانيات فنية كبيرة، ولا يمكن لأحد أن يختلف عليه، عدم انضمامه للمنتخب يعود لقناعات فنية من الجهاز الفني فقط، ولا علاقة لذلك بمستواه."