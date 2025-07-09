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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشيزني يعلق على بزوغ نجم لامين يامال: دعوه يستمتع.. ولا تخشوا عليه

لامين يامال
لامين يامال
حمزة شعيب

أعرب الحارس البولندي فويتشيك تشيزني، لاعب برشلونة، عن إعجابه الكبير بزميله الشاب لامين يامال، صاحب الـ17 عامًا، مؤكدًا أن مسيرة اللاعب تسير في الاتجاه الصحيح رغم صعوده السريع نحو الأضواء، والذي أثار بعض القلق في الأوساط الكروية.

وكان نادي برشلونة قد أعلن مؤخرًا عن تمديد عقد تشيزني حتى صيف عام 2027، ليواصل الحارس البولندي مشواره مع الفريق الكتالوني في ظل مشروع رياضي يشهد تجديدًا واسعًا في صفوفه.

إشادة بموقف لامين يامال وشخصيته

وفي تصريحات صحفية، قلّل تشيزني من المخاوف المتعلقة بتسليط الضوء على يامال في سن مبكرة، قائلًا:
"لكل لاعب مساره الخاص، وحتى الآن لا أرى أي مؤشرات سلبية في تصرفاته أو شخصيته. بل على العكس، طريقته في التعامل مع الحياة وكرة القدم هي ما تجعل منه لاعبًا مميزًا".

واستشهد الحارس البولندي بحالة النجم البرازيلي نيمار، موضحًا أن بعض اللاعبين لا يمكن فصل إنجازاتهم عن شخصياتهم، مضيفًا: "يُقال إن نيمار كان يمكنه تحقيق المزيد لو كانت لديه عقلية مختلفة، لكن ربما لو تغيّرت شخصيته، لما أصبح اللاعب الذي نعرفه".

وأكد تشيزني أن مسؤولية الحفاظ على يامال تقع على البيئة المحيطة به، وليس اللاعب فقط، خاصةً أنه ما زال في مرحلة عمرية شديدة الحساسية.
"يجب أن نسمح له بالاستمتاع بكرة القدم، هو يلهم ملايين الأطفال، ولا يجب أن نضع عليه أعباءً مبكرة قد تُربك مسيرته".

واختتم حديثه بنبرة حماسية قائلاً: "لامين لا يزال يلعب كرة القدم كما لو كان في الشارع، وعندما يلمس الكرة تشعر بأنه يقول للجميع: شاهدوني. هذه العفوية والإيجابية هي ما تجعله محبوبًا ومصدر إلهام للكثيرين".

ويُعد لامين يامال أحد أبرز اكتشافات الموسم الماضي في برشلونة، وسط توقعات بمزيد من التألق في الموسم المقبل تحت قيادة المدير الفني الجديد.

لامين يامال نيمار برشلونة تشيزني

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