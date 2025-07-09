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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تعرف على الصالات المستضيفة لبطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاما في مصر

بطولة العالم لكرة اليد
بطولة العالم لكرة اليد
حسن العمدة

استقرت اللجنة المنظمة لبطولة العالم الحادية عشرة لكرة اليد تحت 19 عاما، على الصالات المستضيفة للبطولة التي تُقام في مصر خلال الفترة من 6 إلى 17 أغسطس المقبل.

وحددت اللجنة المنظمة 4 صالات لاستضافة المباريات هي: الصالة الرئيسية بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي – صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي – صالة حسن مصطفى – صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

تُقام مباريات المجموعتين الأولى والثانية على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، ومباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، ومباريات المجموعتين الخامسة والسادسة على صالة 2 باستاد القاهرة، ومباريات المجموعتين السابعة والثامنة على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة.

مجموعات بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاما
 

المجموعة الأولى: السويد – البرتغال – الكويت - النمسا.
المجموعة الثانية: المجر – سويسرا – المغرب - كوسوفو.
المجموعة الثالثة: صربيا – إسبانيا – كرواتيا - الجزائر.
المجموعة الرابعة: أيسلندا – البرازيل – غينيا - السعودية.
المجموعة الخامسة: ألمانيا – سلوفينيا – أوروجواي - جزر الفارو.
المجموعة السادسة: النرويج – فرنسا – الأرجنتين – المكسيك.
المجموعة السابعة: مصر – اليابان - كوريا الجنوبية - البحرين.
المجموعة الثامنة: الدنمارك – تونس – التشيك - أمريكا.

بطولة العالم لكرة اليد اللجنة المنظمة لبطولة العالم كرة اليد استاد القاهرة الدولي مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي صالة حسن مصطفى صالة العاصمة الإدارية الجديدة

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