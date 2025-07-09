أمير هشام: زيزو لاعب النادي الأهلي لن يترك أي مستحقات مالية لدى الزمالك

تحدث الإعلامي أمير هشام عن عدم ترك اي مستحقات مالية من اللاعب زيزو لدي نادي الزمالك.

وقال أمير هشام عبر بلس 90 :"زيزو لاعب النادي الأهلي لن يترك أي مستحقات مالية لدى الزمالك، واللاعب بالفعل قدم شكوى رسمية استنادا للبنود الإضافية في العقد".

وأضاف: "زيزو يطالب بالحصول على أكثر من 82 مليون جنيه، في المقابل نادي الزمالك يؤكد أن اللاعب كان لديه 8 مليون فقط، وتم خصم هذا المبلغ بسبب غيابه عن المران لمدة 26 يوم".

وتابع :"الزمالك فوجئ بتقديم شكوى زيزو والذي يطالب بـ82.5 مليون جنيه، والأمر الذي يفصل في هذه الأزمة، سيكون "المُلحق" الموجود به بعض البنود الإضافة في عقد زيزو مع الزمالك".

و ختم: "قد يتم الحكم لصالح زيزو في ظل وجود بنود إضافية وكانت جزء لا يتجزأ من العقود، ووالد اللاعب أكد للمقربين منه بأنه لن يتنازل عن أي مستحقات للزمالك".