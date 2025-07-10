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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موقفه وحش.. جمال عبد الحميد يكشف مفاجأة في قضية زيزو مع الزمالك

زيزو
زيزو
يمنى عبد الظاهر

تحدث جمال عبدالحميد، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، قائلًا: “احنا مش قد المحامين، أستاذ أشرف عبدالعزيز، محامي زيزو، أكيد هو اللي قاله يعمل كدة”.

وأضاف عبر قناة “النهار”: “أكيد المحامي قاله كدة عشان يكون في تنازل أو يفكولوا شوية الحبل، ويريحوا الموضوع أوي، لأن زيزو موقفه وحش”.

وتابع: “زيزو موقفه وحش عشان الحاجات اللي أثبتوها وودوها للاتحاد، إنه راح سفارة أمريكا عشان الفيزا، والكلام اللي اتقال في الإعلام إن الأهلي عايز يمضيه من سنة ونصف”.

وأكمل: “أنا من رأيي الموضوع محسوم لصالح الزمالك، بس (زيزو) بيقاوح عشان على الأقل ده يتقلل شوية، ممكن العقوبة اللي تيجي إنه يتوقف يتشطب يحصله أي حاجة، رايح نادي وهو على مع نادي تاني. أنا معرفش العقوبة إيه”.

ولا تزال أزمة أحمد سيد زيزو، لاعب الأهلي الحالي، مع الزمالك، تتصدر المشهد، خاصة بعد تقدم اللاعب بشكوى ضد ناديه السابق، للمطالبة بمستحقات متأخرة.

جمال عبدالحميد إدارة نادي الزمالك أستاذ أشرف عبدالعزيز زيزو محامي زيزو

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