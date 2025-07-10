موعد جلسة الاستماع لمسئولى الزمالك فى شكوى النادى ضد زيزو

قررت لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم عقد جلسة استماع لمسؤولي نادي الزمالك بشأن شكواهم ضد زيزو لاعب الأهلي الحالي.

وأخطر اتحاد الكرة ، مسؤولي الأبيض بتحديد يوم 14 يوليو الجاري، موعداً لجلسة الاستماع أمام لجنة شؤون اللاعبين فيما يتعلق بشكوى النادي ضد أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق السابق والأهلي الحالي.

ولم يتلق نادي الزمالك وفق لتصريحات مصادر أي إخطار بوجود شكوى من أحمد مصطفى "زيزو" ضد الزمالك كما تردد في الساعات القليلة الماضية.

وكان الزمالك سبق وتقدم بشكوى رسمية من قبل أمام لجنة شؤون اللاعبين ضد أحمد مصطفى زيزو، بسبب انقطاعه عن التدريبات لمدة 25 يوماً تقريباً.

وكانت لجنة الانضباط باتحاد الكرة قد قضت بعدم اختصاصها بالنظر في الشكوى، وتم تحويلها إلى لجنة شؤون اللاعبين.