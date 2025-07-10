قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مش قادر أستوعب .. زيزو يوجة رسالة غاضبة للجماهير لهذا السبب
هدنة غزة على الطاولة.. ومفاعل إيران في الحسابات
جيش الاحتلال يهاجم مقرات لحزب الله جنوب لبنان
رابط التقديم في مدارس المتفوقين stem والأوراق المطلوبة
الفرق بين فولفو XC90 وهيونداي سانتافي 2025
صفقة على وشك الحسم| الزمالك يقترب من ضم نجم البنك الأهلي.. خاص
وزير التعليم: تم بذل جهودا عظيمة لخروج امتحانات الثانوية العامة بأفضل صورة
صلاح مصدق يقترب من الرحيل.. الزمالك يبحث عن "الشيبي الجديد" لدعم الجبهة اليمنى
صراع على جوهرة الوسط.. الزمالك يكثف مفاوضاته لضم حامد حمدان وسط منافسة ثلاثية
وسط حالة من السعادة| طلاب الثانوية العامة يحتفلون لانتهاء الامتحانات.. شاهد
لطلاب الثانوية 2025 .. قائمة الكليات التي تتطلب اجتياز اختبارات القدرات
وزير الإسكان يتابع موقف عدد من مشروعات مرافق مياه الشرب بالمدن الجديدة والمحافظات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رحيل بالجملة.. الزمالك يفتح الباب أمام تغييرات كبرى في قائمته

الزمالك
الزمالك
منتصر الرفاعي

بدأ نادي الزمالك إعادة هيكلة شاملة لقائمة الفريق الأول، في إطار خطة الجهاز الفني لتجديد الدماء والتخلص من العناصر غير المؤثرة، استعدادًا للموسم الجديد.

وغادر محمد حمدي الفريق عقب انتهاء إعارته من نادي إنبي، بعدما قررت الإدارة البيضاء عدم تفعيل بند شراء عقده، ليعود اللاعب إلى ناديه الأصلي دون أن يترك بصمة تُذكر مع الفريق.

وفي إطار سياسة إعارة اللاعبين الصاعدين لاكتساب الخبرة، أعلن الاتحاد السكندري تعاقده مع الحارس أحمد محمود لمدة موسم على سبيل الإعارة، فيما انضم المهاجم حسام أشرف إلى صفوف سموحة في صفقة مشابهة تمتد لعام واحد.

أما على صعيد المحترفين، فقد قررت إدارة الزمالك فسخ التعاقد مع الثنائي الأجنبي سيدي نداي وجيفرسون كوستا، وذلك بعد فشلهما في إثبات أحقيتهما بالاستمرار وعدم تقديم الإضافة المنتظرة.

ورغم هذه التحركات، لا يزال باب الرحيل مفتوحًا داخل ميت عقبة، حيث كشفت مصادر خاصة لـ«صدى البلد» أن هناك أسماء جديدة مرشحة لمغادرة الفريق خلال الفترة المقبلة أبرزها محمد عاطف، مهاب ياسر، مصطفى شلبي، وسيف الدين الجزيري، وذلك في ظل إعادة تقييم شاملة لقائمة الفريق الفنية، ورغبة المدير الفني في تقليص عدد اللاعبين غير المؤثرين تمهيدًا لضم عناصر أكثر جاهزية وقادرة على صناعة الفارق.

الزمالك نادي الزمالك القلعة البيضاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول برقم الجلوس ..درجاتك هنا

سامح عبد العزيز

تلوث في الدم.. سبب وفاة المخرج سامح عبد العزيز عن عمر 48 عاما

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 10 يوليو 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 10 يوليو 2025

أسعار الدواجن

بعد هبوط الفراخ البيضاء.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم

وزير التربية والتعليم

قرارات جديدة تُطبق بجميع المدارس من العام الدراسي المقبل ..ماذا أعلنت التعليم؟

سورة الفاتحة

من هم المغضوب عليهم ولا الضالين في سورة الفاتحة.. اعتقاد خاطئ لدى الكثير عنهم

استلم شقة بسعر 185 ألف جنيه فقط.. الإسكان تعلن مفاجأة على الهواء

استلم شقة بسعر 185 ألف جنيه فقط.. الإسكان تعلن مفاجأة على الهواء

زيادة المرتبات 2025.. هؤلاء يحصلون على 3000 جنيه إضافية يوم 22 في الشهر

زيادة المرتبات 2025.. هؤلاء يحصلون على 3000 جنيه إضافية يوم 22 في الشهر

ترشيحاتنا

حذف صفحة براند مها الصغير

مها الصغير تحذف صفحة البراند بعد اتهامات بالسطو على لوحات وتصميمات

مها الصغير

البرومو اتلغى.. قناة On تعاقب مها الصغير

غادة عبد الرازق

محدش يجيب سيرتي.. غادة عبدالرازق ترد على اتهامها بالنصب على شركة فرنسية

بالصور

وفاه سامح عبدالعزيز.. هالة سرحان كلمة السر في البدايات وهذه أهم أعماله

سامح عبد العزيز
سامح عبد العزيز
سامح عبد العزيز

فيديو

حذف صفحة براند مها الصغير

مها الصغير تحذف صفحة البراند بعد اتهامات بالسطو على لوحات وتصميمات

مها الصغير

البرومو اتلغى.. قناة On تعاقب مها الصغير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد