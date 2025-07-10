رحيل بالجملة.. الزمالك يفتح الباب أمام تغييرات كبرى في قائمته

بدأ نادي الزمالك إعادة هيكلة شاملة لقائمة الفريق الأول، في إطار خطة الجهاز الفني لتجديد الدماء والتخلص من العناصر غير المؤثرة، استعدادًا للموسم الجديد.

وغادر محمد حمدي الفريق عقب انتهاء إعارته من نادي إنبي، بعدما قررت الإدارة البيضاء عدم تفعيل بند شراء عقده، ليعود اللاعب إلى ناديه الأصلي دون أن يترك بصمة تُذكر مع الفريق.

وفي إطار سياسة إعارة اللاعبين الصاعدين لاكتساب الخبرة، أعلن الاتحاد السكندري تعاقده مع الحارس أحمد محمود لمدة موسم على سبيل الإعارة، فيما انضم المهاجم حسام أشرف إلى صفوف سموحة في صفقة مشابهة تمتد لعام واحد.

أما على صعيد المحترفين، فقد قررت إدارة الزمالك فسخ التعاقد مع الثنائي الأجنبي سيدي نداي وجيفرسون كوستا، وذلك بعد فشلهما في إثبات أحقيتهما بالاستمرار وعدم تقديم الإضافة المنتظرة.

ورغم هذه التحركات، لا يزال باب الرحيل مفتوحًا داخل ميت عقبة، حيث كشفت مصادر خاصة لـ«صدى البلد» أن هناك أسماء جديدة مرشحة لمغادرة الفريق خلال الفترة المقبلة أبرزها محمد عاطف، مهاب ياسر، مصطفى شلبي، وسيف الدين الجزيري، وذلك في ظل إعادة تقييم شاملة لقائمة الفريق الفنية، ورغبة المدير الفني في تقليص عدد اللاعبين غير المؤثرين تمهيدًا لضم عناصر أكثر جاهزية وقادرة على صناعة الفارق.