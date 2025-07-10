لاعب مغمور يمتلك السيارات.. عضو مجلس الزمالك السابق ينتقد نجم الفريق

وجه أحمد دعبس، عضو مجلس الزمالك السابق، نقدا ضد أحد لاعبي الفريق، مقارنا موقفه بموقف أيمن الرمادي المدرب السابق.

وكتب أحمد دعبس عبر حسابه على إكس: “كان في تصريح لـ كابتن أيمن الرمادى قال فيه أن هو يخشى زعل جماهير الزمالك منه وقتها هو كان له مستحقات يمكن الراجل قعد معانا شهر بس واتعرض لانتقادات كتيرة وفي الآخر قدر النادى وجماهيره اللى بالملايين”.

وتابع: “على الجانب الآخر لاعب مغمور أصبح نجم يمتلك من المال والسيارات والشهرة كله بفضل نادى الزمالك وشعبيته، حقيقي مفتكرش إننا شوفنا.. من كده ولا هنشوف أسوأ حاجة في تاريخ النادي”.

وكرم حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أيمن الرمادي المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الساعات القليلة الماضية.

وشهدت الجلسة حضور كل من، المهندس هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، والدكتور حسام المندوه أمين الصندوق.

ومنح لبيب درع النادي للمدير الفني السابق لفريق الكرة تقديراً لدوره الكبير ومجهوداته مع الزمالك في الفترة الماضية، ونجاحه في قيادة الفريق للتتويج ببطولة كأس مصر، بعد الفوز على بيراميدز في المباراة النهائية.

وتمنى مجلس إدارة نادي الزمالك التوفيق لأيمن الرمادي في خطوته المقبلة، في ظل العلاقات الطيبة التي تربط المدير الفني بالنادي وجميع مسؤوليه.

