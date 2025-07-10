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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يفتح الباب أمام رحيل دونجا.. عرض ليبي واهتمام سعودي في الانتظار

دونجا
دونجا
منتصر الرفاعي

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن مجلس الإدارة، برئاسة حسين لبيب، لا يمانع رحيل لاعب الوسط نبيل عماد "دونجا" خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حال تلقي عرض رسمي مناسب.

وأكد المصدر لـ"صدى البلد" أن إدارة الزمالك وضعت شرطًا ماليًا قويًا للموافقة على بيع اللاعب، حيث تسعى لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من الصفقة، في ظل إعادة تقييم شاملة لقائمة الفريق.

ويمتلك دونجا عرضًا من أحد الأندية الليبية، إلى جانب اهتمام من عدة أندية بدوري يلو السعودي، في الوقت الذي لم تصل فيه أي عروض رسمية حتى الآن، وسط ترقب لموقف اللاعب النهائي خلال الأيام القليلة المقبلة.

 ويعد دونجا من الأسماء التي لم تحسم بعد داخل ميت عقبة، في ظل خطة الإدارة لتقليص عدد اللاعبين، وإفساح المجال أمام صفقات جديدة تُعزز قوة الفريق.

الزمالك نادي الزمالك دونجا حسين لبيب مجلس إدارة نادي الزمالك

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