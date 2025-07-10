أحمد الشناوي يهنئ شريف إكرامي بمناسبة عيد ميلاده

شارك أحمد الشناوي، حارس مرمى نادي بيراميدز، ستوري جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ونشر الشناوي صورة تجمعه بشريف إكرامي، وهنأه بمناسبة عيد ميلاده، وكتب: “عيد ميلاد سعيد”.

وكشف مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز عن مصير شريف إكرامى حارس مرمي الفريق فى الموسم الجديد.

وأكد المصدر ، أن شريف إكرامى أقترب من إعلان إعتزاله كرة القدم خاصة أنه بلغ سن الـ40 ويعتبر التتويج بدوري أبطال إفريقيا تليق بختام مسيرته الكروية.

وشدد المصدر على أن إدارة نادي بيراميدز ليس لديها أى مانع من تجديد عقده لموسم إضافى أو قرار الإعتزال.