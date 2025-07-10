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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ملخص وأهداف رباعية باريس سان جيرمان أمام ريال مدريد بمونديال الأندية

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
القسم الرياضي

حقق نادي باريس سان جيرمان الفرنسي فوزًا كبيرًا ومقنعًا على حساب ريال مدريد الإسباني بنتيجة 4-0، في مباراة قوية جمعت الفريقين على ملعب “ميتلايف” بولاية نيوجيرسي الأمريكية، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025.

تأهل مستحق إلى النهائي المرتقب

بهذا الانتصار العريض، حجز الفريق الباريسي بطاقة العبور إلى نهائي البطولة العالمية، حيث من المقرر أن يواجه نظيره الإنجليزي تشيلسي يوم 13 يوليو الجاري، على نفس الملعب الذي احتضن موقعة نصف النهائي.

بداية نارية وأهداف مبكرة
 

دخل باريس سان جيرمان اللقاء بقوة وفرض سيطرته منذ الدقيقة الأولى، ونجح في افتتاح التسجيل مبكرًا عن طريق فابيان رويز في الدقيقة 6، بعد هجمة منظمة أربكت دفاعات ريال مدريد. وبعدها بثلاث دقائق فقط، أضاف عثمان ديمبلي الهدف الثاني في الدقيقة 9، مستغلًا تمريرة رائعة داخل منطقة الجزاء.

هيمنة باريسية وتأكيد التفوق

واصل الفريق الفرنسي ضغطه الهجومي المكثف، وتمكن فابيان رويز من تسجيل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 24، ليضع باريس سان جيرمان في وضع مريح مع نهاية الشوط الأول.

راموس يختتم المهرجان بهدف رابع
 

وفي الشوط الثاني، استمر باريس في تفوقه، وأكد النجم الإسباني سيرجيو راموس تفوق فريقه بهدف رابع جاء قبل دقيقتين فقط من نهاية الوقت الأصلي للمباراة، ليقضي تمامًا على آمال الريال في العودة.

نهائي مثير في الانتظار

بهذا الفوز التاريخي، يضرب باريس سان جيرمان موعدًا ناريًا مع تشيلسي في نهائي منتظر يجمع عملاقي الكرة الأوروبية، في مواجهة يسعى خلالها الفريق الفرنسي لتحقيق أول لقب له في هذه البطولة

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