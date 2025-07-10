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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هدف الأهلي والزمالك.. من هو حامد حمدان الذي أشعل صراعا بين القطبين؟

حامد حمدان
حامد حمدان
محمد السعيد

اشتعل الصراع بين الأهلي والزمالك على التعاقد مع الفلسطيني حامد حمدان، لاعب نادي بتروجت، خلال الصيف الجاري.


وبحسب التقارير، فإن الزمالك قدم عرضًا رسميًا إلى بتروجت للتعاقد مع حامد حمدان، لكن الأهلي دخل سباق التعاقد مع اللاعب الفلسطيني، بجانب عرضًا من نادي قطر القطري.


من هو حامد حمدان لاعب بتروجت؟


يبلغ لاعب الوسط الفلسطيني من العمر 24 عامًا، وانضم إلى بتروجت في 8 أغسطس عام 2023، بعقد حتى 30 يونيو 2026.
بدأ حامد حمدان مشواره في نادي غزة وانضم إلى الأسيوطي (بيراميدز حاليًا) 2018، ولعب لأندية طنطا والإنتاج الحربي والجزيرة والمجد، قبل أن يستقر به الحال في بتروجت.


انضم حامد حمدان لمنتخب فلسطين لأول مرة مارس الماضي، وشارك مع الفدائي في مباراتين.


لعب حمدان 25 مباراة بقميص بتروجت في مختلف المسابقات الموسم الماضي 2024-2025، سجل هدفين وصنع مثلهما.


تٌقدر القيمة السوقية للدولي الفلسطيني 400 ألف يورو، بحسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.
 

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