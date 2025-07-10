الزمالك يحدد استاد القاهرة ملعبًا أساسيًا لمبارياته في الموسم الجديد

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على اختيار ستاد القاهرة الدولي ليكون الملعب الأساسي لمباريات الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم المقبل في كافة البطولات التي يشارك بها الفريق.

وقرر النادي اعتماد ستاد هيئة قناة السويس كملعب بديل في حالة انشغال ستاد القاهرة الدولي بأي ارتباطات أخرى.

ويواصل الزمالك استعداداته للموسم الجديد، حيث من المقرر أن يواجه فريق أورانج في مباراة ودية في السادسة والنصف مساء غدٍ الجمعة على ستاد الكلية الحربية.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا قد قرر الدخول في معسكر مغلق بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة من 15 وحتى 27 يوليو الجاري، في إطار التحضيرات للموسم الجديد، على أن يتخلل المعسكر عدد من المباريات الودية التي يتم الاتفاق عليها حاليًا لتجهيز اللاعبين بالصورة المثالية.