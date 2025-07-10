شرط وحيد يفصل الأهلي عن ضم أوجستين منصور

ارتبط اسم الفدائي أوجستين منصور لاعب فريق جواراني البارجواني بالإنضمام للنادي الأهلي خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

واشترط نادي جواراني الحصول على 700ألف دولار لإتمام الصفقة وسط منافسه من نادي الترجي التونسي لضم اللاعب.

ويلعب أوجستين منصور في مركز خط الوسط ويعد وحد من اللاعبين المؤثرين في منتخب فلسطين وقدم مستويات مميزة خلال الفترة الماضية.

لعب أوجستين- صاحب ال24 عاما- في الموسم الماضي 25 مباراة وسجل هدفين وصنع 5 أهداف.

في سياق أخر حرص محمد يوسف المدير الرياضي للاهلي والقائم باعمال مدير الكرة علي إخطار لاعبي الفريق الأول للكرة بموعد العودة للتدريبات الجماعية استعداداً لإنطلاق الموسم الجديد المقرر له 8 أغسطس بمسابقة الدوري.



وكان الجهاز الفني بقيادة الاسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني قد منح لاعبية راحة سلبية لمدة 18 يوما عقب انتهاء مشاركتهم بكأس العالم للأندية المقامة حاليا بالولايات المتحدة الامريكية وتستمر حتي الأحد المقبل.



وأخطر يوسف لاعبيه بالعودة للتدريبات يوم الأثنين المقبل بقياسات بدنية، وسيخوض الفريق تدريباته حتي يوم 18 يوليو الجاري موعد السفر الي تونس لبدء المعسكر المغلق في طبرقة والذي يستمر حتي 29 يوليو الجاري.