السعودية تقترب من تنظيم مونديال الأندية 2029.. وسباق محموم مع 3دول

تتزايد حدة المنافسة بين عدد من الدول لاستضافة النسخة المرتقبة من كأس العالم للأندية 2029، في ظل اهتمام عالمي متزايد بالبطولة التي تشهد هذا العام تطورًا لافتًا بتنظيمها لأول مرة في الولايات المتحدة بمشاركة 32 فريقًا.

وبحسب ما أورده موقع «وان فوتبول» الألماني، فإن المملكة العربية السعودية باتت الأقرب لنيل شرف تنظيم النسخة المقبلة، متقدمة في السباق على دول كبرى مثل قطر، البرازيل، إسبانيا، البرتغال، وإندونيسيا.

وتعد استضافة السعودية لهذه البطولة خطوة استراتيجية ضمن استعداداتها المكثفة لاستقبال كأس العالم 2034، والتي ستُقام بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة الأهم عالميًا.

في السياق ذاته، كشفت تقارير صحفية عن وجود رغبة أوروبية لتوسيع عدد الأندية المشاركة في مونديال الأندية إلى 64 فريقًا في المستقبل، في ظل اهتمام كبير من أندية أوروبية عملاقة مثل برشلونة، ميلان، أرسنال، ليفربول، ومانشستر يونايتد، بالاستفادة من العوائد المالية الضخمة التي توفرها البطولة تحت مظلة "فيفا".

وكان فريق الهلال السعودي قد حقق مفاجأة مدوية في النسخة الجارية بإقصائه مانشستر سيتي، قبل أن يودع البطولة من دور الثمانية أمام فلومينينسي البرازيلي.

وفي حال تأكيد فوز السعودية بحق التنظيم، سيمثل الأهلي السعودي الدولة المستضيفة في نسخة 2029، ما يعكس استمرار الحضور القوي للمملكة على الساحة الرياضية الدولية، سواء من خلال الأداء داخل الملعب أو من خلال تنظيم أكبر الأحداث العالمية.