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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ناقد يكشف موقف طارق حامد من الانضمام للزمالك..ويؤكد:"شلبي"يعطل صفقة ربيع

الزمالك
الزمالك
محمد سمير

كشف الناقد الرياضي محمود فؤاد، عن كواليس مهمة داخل نادي الزمالك تتعلق بملف التعاقدات الصيفية، مؤكدًا أن جون إدوارد، المدير الرياضي الحالي، أوقف صفقة ضم طارق حامد منذ نحو 10 أيام، رغم موافقة لجنة التخطيط على عودة اللاعب.
وقال فؤاد، عبر برنامج "الماتش" مع الإعلامي إيهاب الكومي على قناة صدى البلد، إن صفقة أحمد ربيع، مهاجم البنك الأهلي، تعطلت بسبب رفض مصطفى شلبي مغادرة الزمالك، وهو ما يشكل عقبة أمام استكمال المفاوضات بين الناديين.
وفي سياق متصل، أوضح أن الحارس المهدي سليمان لن ينضم إلى صفوف الزمالك، إلا في حال رحيل محمد صبحي عن الفريق، وهو ما يجعل مستقبل مركز حراسة المرمى محل ترقب خلال الأسابيع المقبلة.
وأشار الناقد الرياضي إلى وجود توتر في العلاقة بين محمد صبحي وجون إدوارد منذ فترة عملهما سويًا في نادي فاركو، وهو ما قد يعجل برحيله عن القلعة البيضاء.

الزمالك الناقد الرياضي محمود فؤاد كواليس مهمة داخل نادي الزمالك جون إدوارد طارق حامد أحمد ربيع مصطفى شلبي

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