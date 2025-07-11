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الأهلي يقرر تعديل عقد إمام عاشور.. والخطيب يضغط بقوة لضم مصطفى محمد
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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يقرر تعديل عقد إمام عاشور.. والخطيب يضغط بقوة لضم مصطفى محمد

الأهلي
الأهلي
محمد سمير

كشف الناقد الرياضي محمد أبو علي عن أبرز تطورات سوق الانتقالات داخل النادي الأهلي، مؤكدًا استقرار الإدارة على تعديل عقد لاعب الوسط إمام عاشور ليدخل ضمن الفئة الأولى، بجانب استمرار التحركات المكثفة من رئيس النادي محمود الخطيب لحسم صفقة ضم المهاجم الدولي مصطفى محمد من نادي نانت الفرنسي.


وقال أبو علي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي في برنامج "الماتش" على قناة صدى البلد:" خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأول، عقد سلسلة اجتماعات مع محمود الخطيب رئيس النادي، ومحمد يوسف المدير الرياضي، قبل سفره إلى إسبانيا لقضاء إجازته، على أن يعود إلى القاهرة يوم 13 يوليو".


وأوضح أن ريبيرو وضع قائمة مبدئية بالأسماء التي سيكون استمرارها أو رحيلها مؤثرًا في تشكيل الفريق خلال الموسم المقبل، مؤكدًا أنه لم يتم الإعلان عن أسماء محددة، باستثناء أحمد عبد القادر الذي أبلغ الإدارة برغبته في الرحيل بشكل نهائي، ورفضه الدخول في أي صفقة تبادلية.


وفيما يخص إمام عاشور، أوضح أبو علي أن الأهلي طلب من اللاعب قطع إجازته في الساحل الشمالي لعقد جلسة معه، تم خلالها الاتفاق على تعديل عقده لينضم إلى الفئة الأولى بالفريق، أسوة بزملائه محمود حسن "تريزيجيه" وأحمد سيد "زيزو"، تقديرًا لأدائه المميز خلال الفترة الماضية.


وأضاف أن العقد الجديد سيتم اعتماده رسميًا بعد موافقة لجنة الكرة، مع العلم أن عقد اللاعب الحالي يمتد لموسمين آخرين.


وحول صفقة مصطفى محمد، أكد أبو علي أن الأهلي مستعد لتقديم عرض تصل قيمته إلى 3 ملايين دولار، في حال بيع المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي بمقابل مالي جيد، مشيرًا إلى أن تمويل الصفقة سيتم بالتعاون مع بعض الرعاة، بجانب العوائد التسويقية المتزايدة التي حققها النادي مؤخرًا.
وشدد على أن محمود الخطيب متمسك بشدة بإتمام الصفقة، مضيفًا:" هناك تواصل مباشر جرى بين اللاعب ووالده، وكذلك مع إدارة نانت الفرنسي، ولكن الأمور لم تُحسم حتى الآن بشكل نهائي".


واختتم أبو علي تصريحاته بالإشارة إلى أن الأهلي منح وسام أبو علي مهلة حتى 14 يوليو الجاري لحسم موقفه النهائي من البقاء أو الرحيل، مع دراسة العروض الرسمية المقدمة له بشكل جاد.

الأهلي إمام عاشور محمود الخطيب مصطفى محمد ريبيرو

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