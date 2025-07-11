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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

روبرتو فيرمينو يقترب من الرحيل عن أهلي جدة والانضمام للسد القطري

فيرمينو
فيرمينو
إسلام مقلد

كشفت تقارير صحفية سعودية، مساء اليوم الجمعة، عن اقتراب النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، قائد نادي أهلي جدة، من مغادرة الفريق رسميًا، بعد التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن انتقاله إلى صفوف السد القطري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان فيرمينو قد انضم إلى الأهلي في صيف عام 2023 عقب نهاية عقده مع ليفربول الإنجليزي، وسط آمال كبيرة بتقديم إضافة هجومية قوية للفريق. إلا أن تجربته مع "الراقي" شهدت تقلبات كثيرة، أبرزها استبعاده من القائمة المحلية في النصف الثاني من الموسم الماضي، بقرار من المدير الفني الألماني ماتياس يايسله، رغم بدايته القوية.

ورغم هذه الصعوبات، نجح النجم البرازيلي في ترك بصمة واضحة، بعدما قاد الأهلي لتحقيق لقب دوري أبطال آسيا للنخبة لأول مرة في تاريخه، وتُوج بجائزة أفضل لاعب في البطولة، ما أعاد تسليط الأضواء عليه من جديد.

وبحسب صحيفة "اليوم" السعودية، تمكن فيرمينو من إتمام كافة تفاصيل انتقاله إلى السد القطري، ولم يتبقَ سوى الإعلان الرسمي عن الصفقة. وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب لعب دورًا كبيرًا في تقريب وجهات النظر بين الناديين، ما ساهم في تسهيل المفاوضات وإنجاز الاتفاق.

ومن المنتظر أن يوقع فيرمينو على عقد مع السد يمتد لموسمين، حتى صيف 2027، رغم أن عقده الحالي مع أهلي جدة ينتهي في صيف 2026. وتبلغ القيمة التسويقية للنجم البرازيلي المخضرم حاليًا نحو 5 ملايين يورو.

وبهذا الانتقال، يستعد فيرمينو لخوض تجربة جديدة في الدوري القطري، ضمن مسيرة احترافية حافلة بدأت في هوفنهايم الألماني، وتألقه اللافت مع ليفربول، ثم محطته الأخيرة في الملاعب السعودية.

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