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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمير هشام: لا يوجد حماس داخل الأهلي لبقاء عبدالقادر في الموسم المقبل

أحمد عبد القادر
أحمد عبد القادر
علا محمد

كشف الإعلامي أمير هشام عن مستقبل اللاعب أحمد عبد القادر داخل النادي الأهلي.

وقال أمير هشام في تصريحات عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ”هناك قناعة فنية داخل النادي الأهلي، بـ"أحمد عبدالقادر"، والنقطة الفارقة في مشوار اللاعب كانت خلال وجود مارسيل كولر المدرب السابق، ورحيله إلى قطر القطري، وهو ما جعل هناك انطباع عنه داخل النادي بشأن العقلية والاستمرارية”.

وأضاف: "لا يوجد حماس داخل الأهلي لبقاء عبدالقادر في الموسم المقبل، وكان هناك تفكير في إعارته لمدة موسم مع تمديد العقد، ولكن اللاعب يرفض تمامًا هذا المقترح، وكان سيراميكا كليوباترا يريد ضمه بشكل نهائي أو على سبيل الإعارة مع وجود أولوية بعودته للفريق الأحمر مستقبلاً، لكن اللاعب تحفظ على فكرة اللعب لسيراميكا في النهاية".

وتابع :"هناك عرض سعودي لضم عبدالقادر من جانب نادي الحزم للتعاقد معه، والأهلي وافق بنسبة كبيرة على رحيله مقابل مليون و100 ألف دولار".

وأوضح: "كانت هناك جلسة بين مسئولي الزمالك وأحمد عبدالقادر، في حالة رحيله مجانًا من الأهلي ينضم لصفوف الفريق الأبيض، على طريقة دومينيك دا سيلفا وحسين ياسر المحمدي، لكن الأهلي لن يقوم بفسخ عقد اللاعب وسوف يتم بيعه لنادي الحزم السعودي".

واختتم :"من الوارد مستقبلاً انتقال عبدالقادر للزمالك سواء بعد سنة أو بعد 6 شهور، ولكن الأهم بأن النادي الأهلي يريد تحقيق استفادة مالية من وراء بيع اللاعب".

الاعلامي أمير هشام مستقبل أحمد عبد القادر الأهلي الحزم السعودي

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