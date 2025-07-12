ربيع ياسين يطالب برحيل وسام أبو علي: الأهلي لا يقف على لاعب

أكد ربيع ياسين، نجم منتخب مصر السابق، أن قرار النادي الأهلي بالموافقة على رحيل لاعبه أحمد عبد القادر إلى نادي الحزم السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية؛ يُعد "صحيحًا" تمامًا من جانب إدارة القلعة الحمراء.

وأوضح ربيع ياسين، خلال تصريحاته ببرنامج «الماتش» مع الإعلامي ماركو مراد على قناة «صدى البلد»، أن إدارة الأهلي ترى أن لديها وفرة من اللاعبين في مركز أحمد عبد القادر؛ مما سهّل عملية الموافقة على رحيله عن الفريق، مؤكدا أن هذا القرار يعكس استراتيجية النادي في إدارة قائمة لاعبيه، وضمان وجود البدائل الكافية في كل المراكز.

وفي سياق متصل، أثنى ربيع ياسين على اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم الأهلي، معتبرًا إياه من أفضل المهاجمين الموجودين حاليًا في الدوري المصري.

وتمنى أن يحظى “أبو علي” بفرصة الاحتراف خارج الأهلي، لافتًا إلى أن النادي سيستفيد من المقابل المادي لرحيل اللاعب، في شراء صفقات جديدة لتدعيم صفوفه، قائلاً "أنا مع رحيل وسام أبو علي، والأهلي مش بيقف على حد".

وفيما يتعلق بالموسم الكروي الجديد؛ أعرب ربيع ياسين عن ثقته في قدرة النادي الأهلي على التتويج بلقب الدوري، وحصد جميع البطولات التي سيشارك فيها، على الرغم من إخفاقه الأخير في كأس العالم للأندية.

ونوه ربيع ياسين، بأن الفريق يحتاج إلى تدعيم في مركز خط الدفاع بشكل خاص، كما طالب الجهاز الفني للأهلي بضرورة الدفع بلاعبين شباب، مثل كريم الدبيس خلال الفترة المقبلة، مما يعكس دعمه لتصعيد المواهب الشابة ومنحها الفرصة.