الأهلي يحسم موقف وسام وعرض أخير لتعديل تعاقده.. خاص

أغلقت إدارة الكرة بالأهلي بشكل مؤقت، ملف رحيل الفلسطيني وسام أبوعلي مهاجم الفريق الأول عن القلعة الحمراء في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويعقد محمد يوسف المدير الرياضي للأهلي، اجتماعا مع وسام أبوعلي ووكيله البلجيكي جاكوب غدا، بعد عودته للقاهرة لحسم الموقف فيما يخص العروض التى يتحدث عنها وكيله من الولايات المتحدة الأمريكية.



وستحسم تلك الجلسة الموقف بشكل كامل من بقاء اللاعب أو تواجد عروض جديدة بخلاف عرضى الريان القطري والوصل الإماراتي اللذين أغلقا التفاوض خلال آخر يومين، كما سيعرض يوسف على اللاعب تمديد وتعديل تعاقده ليصل إلى مليون و300 ألف دولار سنويا، ومده إلى 2029.