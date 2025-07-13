جلسة في الأهلي مع وكيل إمام عاشور لحسم تمديد تعاقده

يعقد محمد يوسف المدير الرياضي للأهلي، جلسة، مع وكيل إمام عاشور لاعب الوسط الفريق الأول لكرة القدم؛ لحسم ملف تمديد وتعديل تعاقده.

وعرض محمد يوسف مقابلا ماليا يصل إلى 35 مليون جنيه سنويا، بخلاف بعض الامتيازات الإعلانية، وهو ما وافق عليه من حيث المبدأ، ورفض العروض التى تلقاها فى الفترة الأخيرة.

فيما اتفق محمد يوسف على خوض مواجهة ودية أمام شباب بلوزداد الجزائرى 25 يوليو الحالي في معسكر تونس؛ بعد تعذر مواجهة الترجي التونسي وديا.

ومن المقرر أن يبدأ الفريق التدريبات بعد غد، بقياسات بدنية ثم السفر إلى طبرقة، يوم الجمعة المقبل، حيث سيخوض 3 مباريات مع “الملعب التونسي” يوم 21 يوليو، ثم “شباب بلوزداد” 25 يوليو، ثم “النجم الساحلي” 28 يوليو.