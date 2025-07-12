مقابل بيع نهائي لهذين النجمين | مفاجأة بشأن صفقة الأهلي الجديدة

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن مفاجأة بشأن صفقة النادي الاهلي الجديدة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب طلعت:"عاجل ورسميا.. الاهلي يضم محمد شكري ظهير أيسر سيراميكا كليوباترا مقابل بيع نهائي لكل من كريم نيدفيد وخالد عبد الفتاح واعارة كريم الدبيس لمدة موسم واحد".

ويذكر أنه قد حسمت إدارة الأهلي، إجراءات ضم محمد شكري، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال مصدر، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن الأهلي أتم إجراءات ضم محمد شكري بشكل رسمي، واللاعب وقع لمدة 5 مواسم.

واضاف المصدر: "سيراميكا كليوباترا حصل على كريم الدبيس على سبيل الإعارة لمدة عام من الأهلي أيضا".