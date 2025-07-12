أحمد عبد القادر يبرز لياقتة في أحدث ظهور.. شاهد

شارك نجم الأهلي أحمد عبد القادر فيديو جديد له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الأستوري.

وظهر عبد القادر في الفيديو أثناء مرانه اليومس، كما أبرز رشاقته.

ويذكر أنه قد بات أحمد عبدالقادر، جناح فريق الأهلي، قريبًا من الانضمام إلى صفوف الحزم السعودي، الصاعد حديثًا إلى دوري روشن للمحترفين، حيث تفصله خطوة واحدة عن إتمام الانتقال بشكل رسمي.

كان نادي الحزم قد تقدم بعرض رسمي إلى الأهلي خلال الأيام الماضية، يطلب فيه التعاقد مع اللاعب، إما على سبيل الإعارة أو من خلال شراء عقده بشكل نهائي، بعد عودته من فترة إعارة قضاها مع نادي قطر القطري خلال الموسم الماضي.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب أن أحمد عبدالقادر رفض تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، ما دفع إدارة الأهلي إلى الموافقة على رحيله بصورة نهائية لتفادي خسارته مجانًا.

وأوضح المصدر أن الأمور في طريقها للحسم خلال ساعات، حيث أبلغ الأهلي وكيل اللاعب بموافقته على العرض المقدم من الحزم.

ويتبقى فقط التفاوض المباشر لتوقيع العقود، خاصة أن النادي سيحصل على مقابل مادي يُقدر بـ600 ألف دولار من الصفقة.

يُذكر أن نادي الحزم نجح في العودة إلى دوري روشن للمحترفين بعد فوزه على العدالة في ملحق الصعود من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.