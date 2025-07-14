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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ناقد رياضي يكشف أرقام المهدي سليمان حارس مرمى الزمالك الجديد

المهدي سليمان
المهدي سليمان
علا محمد

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن أرقام المهدي سليمان حارس مرمى الزمالك الجديد. 

وكتب خالد طلعت عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"أرقام المهدي سليمان حارس مرمى الزمالك الجديد .. لعب 309 مباراة استقبل 308 هدف".

يظهر أحمد سيد "زيزو"، لاعب النادي الأهلي الجديد، اليوم الاثنين في ملعب التتش بالجزيرة، للمرة الأولى منذ انضمامه إلى القلعة الحمراء قادمًا من الزمالك.

ولم يسبق لزيزو أن شارك في أي مران داخل مقر النادي، حيث انضم مباشرة إلى بعثة الفريق التي خاضت منافسات كأس العالم للأندية، قبل أن يحصل بعدها الفريق على راحة صيفية.

ويخوض زيزو مرانه الأول في التتش تحت قيادة المدير الفني خوسيه ريبيرو، ضمن تحضيرات الأهلي لانطلاق الموسم الجديد 2025-2026.

ويستعد الأهلي للسفر إلى تونس يوم الجمعة المقبل، لخوض معسكر خارجي يستمر حتى 29 يوليو الجاري، يتخلله ثلاث مباريات ودية استعدادًا للموسم الجديد:

حارس مرمى الزمالك الجدي الناقد الرياضي خالد طلعت الزمالك حارس مرمى الزمالك الجديد زيزو

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