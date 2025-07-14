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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد غضب الجماهير.. وسام أبو علي يحذف ستوري الرد على بيان الأهلي

وسام ابو علي
وسام ابو علي
يمنى عبد الظاهر

حذف وسام أبوعلي، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، “الاستوري” المثيرة التي نشرها على “إنستجرام”، بعد بيان القلعة الحمراء.

وكان النادي الأهلي أعلن في بيان رسمي مساء الأحد عن استمرار مهاجم الفريق وسام أبوعلي في صفوفه حتى نهاية عقده في 2029.

وقال بيان للنادي الأهلي مساء اليوم إن إدارة الكرة قد أغلقت ملف بيع وسام أبوعلى، مهاجم الأهلي، وتقرر استمرار اللاعب مع الفريق وفقا لتعاقده مع النادى حتى عام 2029.

ونشر وسام أبوعلي عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة له وهو مغمض عينيه ويشير إلى أذنه وفمه، في تلميح إلى أنه لا يرى ولا يسمع ولا يتكلم.

قبل أن يتراجع اللاعب بعد ردود الفعل المثيرة لجماهير الأهلي عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر عدد كبير من مشجعي الأحمر عن غضبهم من تصرف اللاعب الفلسطيني.

النادي الأهلي وسام أبوعلي بيان القلعة الحمراء مهاجم الفريق إدارة الكرة

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