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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مركز الأهلي بين الـ32 فريقا.. فيفا يعلن الترتيب النهائي لكأس العالم للأندية

الأهلي
الأهلي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن الترتيب النهائي لبطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية. 

وجاء النادي الأهلي المصري في المركز الـ25 من بين 32 فريقًا مشاركًا، بعد خروجه من الدور الأول عقب نهاية منافسات دور المجموعات.


 

وشارك الأهلي ضمن المجموعة الأولى، واكتفى بالحصول على نقطتين فقط، ليحتل المركز الرابع في مجموعته، بعدما فشل في تحقيق أي فوز خلال مبارياته الثلاث. ورغم عدم تأهله إلى الدور الإقصائي، إلا أن الأهلي تفوق على 7 أندية في الترتيب العام، لينهي مشواره في البطولة متقدماً على فرق لها وزنها القاري.


 

وتفوق الأهلي في الترتيب النهائي على كل من: سياتل ساوندرز الأمريكي، أوكلاند سيتي النيوزيلندي، باتشوكا المكسيكي، لوس أنجلوس الأمريكي، الوداد البيضاوي المغربي، أوراوا ريد دياموندز الياباني، وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي. واحتل المارد الأحمر المركز الـ25 رغم أن فارق أهدافه كان -2، لكنه تقدم بفضل نتائجه مقارنة ببعض الأندية الأخرى التي جاءت بعده.


 

وعلى صعيد المشاركة العربية، كان الهلال السعودي هو الفريق العربي الوحيد الذي نجح في العبور إلى الأدوار الإقصائية من البطولة، بعدما تأهل عن المجموعة الثامنة، في أداء لافت يعكس تطور مستوى الأندية الآسيوية.


 

جاء هذا الترتيب، بعد خروج الأهلي من الدور الأول خطوة مخيبة لآمال جماهيره التي كانت تمني النفس بتكرار إنجازات سابقة في مونديال الأندية، إلا أن الأداء العام للفريق لم يكن كافيًا لتجاوز مرحلة المجموعات، رغم المنافسة القوية.


 

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