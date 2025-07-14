الأخدود يرد على الأهلي: بيانكم حول إمام عاشور غير واضح| خاص

أعرب نادي الأخدود السعودي، عن استغرابه من البيان الذي أصدره النادي الأهلي بشأن لاعب الفريق إمام عاشور.

وكان الأهلي قد أصدر بيانًا رسميًا اليوم الأحد، ردًا على الخطاب السابق من نادي الأخدود، والذي أبدى خلاله اهتمامه بشراء المدة المتبقية في عقد إمام عاشور.

وقال مصدر من داخل نادي الأخدود في تصريحات خاصة: “ندرس التقدم بعرض مالي رسمي للتعاقد مع إمام عاشور، خاصة بعد البيان ”غير المفهوم" من الأهلي، والذي يفهم منه وجود نية لبيع اللاعب".

وأضاف المصدر: "بيان الأهلي جاء غير واضح، وكان من الأفضل أن تتم مثل هذه الردود من خلال القنوات الرسمية بين الناديين، وليس عبر وسائل الإعلام".

بيان الأهلي بشأن خطاب الأخدود السعودي

أرسل النادي خطابًا إلى نادي الأخدود السعودي، يستفسر فيه عن المقابل المالي المعروض من جانبه لشراء لاعب الأهلي إمام عاشور.. جاء ذلك ردا على خطاب النادي السعودي قبل أيام، والذي أشار فيه إلى اهتمامه باللاعب ورغبته في شراء المدة المتبقية من عقده.. ولم يتلق الأهلي أية ردود من نادي الأخدود بهذا الخصوص.