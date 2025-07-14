وسام أبو علي يرد على قرار الأهلي برفض بيعه

رد وسام أبوعلي، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، على قرار رفض القلعة الحمراء العروض المقدمة لشرائه، خلال نافذة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر وسام أبوعلي عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة له وهو مغمض عينيه ويشير إلى أذنه وفمه، في تلميح إلى أنه لا يرى ولا يسمع ولا يتكلم.





وكان النادي الأهلي أعلن في بيان رسمي مساء الأحد عن استمرار مهاجم الفريق وسام أبوعلي في صفوفه حتى نهاية عقده في 2029.

وقال بيان للنادي الأهلي مساء اليوم إن إدارة الكرة قد أغلقت ملف بيع وسام أبوعلى، مهاجم الأهلي، وتقرر استمرار اللاعب مع الفريق وفقا لتعاقده مع النادى حتى عام 2029.