مفاجأة لجماهير الأهلي بشأن محمد شكري

كشف الإعلامي أحمد حسن عن توقيع اللاعب محمد شكري مع النادي الأهلي و خضوعه لجلسة تصوير .

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"مصدر في الأهلي:

محمد شكري وقع على عقود انتقاله للأهلي واللاعب يخضع لجلسة تصوير اليوم في مقر النادي".

وأضاف :"تم استخراج تأشيرة السفر إلى تونس ومن المقرر ظهوره في التدريبات الجماعية للفريق غدًا".



وكان قد وجه فريق سيراميكا كليوباترا، الشكر لـ محمد شكري ، بعد رحيله عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية استعدادا للخطوة المقبلة في مسيرة اللاعب.

وأعلن نادي سيراميكا كليوباترا، بشكل رسمي عبر صفحته الرسمية على فيس بوك رحيل اللاعب محمد شكري ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب سيراميكا كليوباترا ، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "الظهير الطائر محمد شكري .. شكرًا على كل ما قدمته للفريق ونتمنى لك التوفيق في خطوتك القادمة"