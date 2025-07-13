أرقام محمد شكري بعد رحيله عن سيراميكا كليوباترا

وجه فريق سيراميكا كليوباترا، الشكر لـ محمد شكري ، بعد رحيله عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية استعدادا للخطوة المقبلة في مسيرة اللاعب.

وأعلن نادي سيراميكا كليوباترا، بشكل رسمي عبر صفحته الرسمية على فيس بوك رحيل اللاعب محمد شكري ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب سيراميكا كليوباترا ، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "الظهير الطائر محمد شكري .. شكرًا على كل ما قدمته للفريق ونتمنى لك التوفيق في خطوتك القادمة".

ويقترب محمد شكري من الإنضمام للمارد الأحمر خلال الميركاتو الصيفي الجاري ضمن صفقة تبادلية.

أرقام محمد شكري مع سيراميكا كليوباترا قبل إنضمامه للأهلي

لعب محمد شكري مع سيراميكا كليوباترا 63 مباراة نجح في تسجيل 6 أهداف وصنع 11 هدف طوال مشواره.

شكري بدأ مشواره مع النادي الأهلي تحت 21 سنة ، ثم انتقل لسموحة السكندري ولعب 27 مباراة وسجل هدف وحيد ، قبل أن يعود للأهلي وينتقل لسيراميكا كليوباترا ، ويعيد اكتشاف نفسه ويعود من جديد لبيته الأحمر .