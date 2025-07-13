قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل اقترب ظهور الدجال؟.. علي جمعة: 3 علامات كبرى تحققت
لطفي لبيب: الأطباء منعوني من الكلام.. ادعولي
تشيلسي يكتسح باريس بثلاثية ويتوج بطلا لمونديال الأندية للمرة الثانية
مشروع قانون أمريكي لفرض عقوبات واسعة على روسيا والدول المتعاملة معها
سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الإثنين 14 يوليو 2025
الفئات الممنوعة من التصويت نهائيا في الانتخابات
وفاة شقيق الفنان زياد برجي.. وصلاة الجنازة غدا في لبنان
حريق ضخم في قاعدة سابقة لسلاح الجو الملكي البريطاني
الأرصاد تكشف المفاجأة.. أمطار رعدية تضرب هذه المحافظات الأسبوع الجاري
الهلال يعتذر عن المشاركة في السوبر السعودي
الإعدام شنقا للمتهمة بقتل سيدة في القليوبية لسرقة مصوغاتها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يغلق ملف عروض وسام أبو علي واللاعب مستمر مع الفريق..تفاصيل

وسام أبو علي
وسام أبو علي
علا محمد

كشف الإعلامي أحمد حسن عن غلق الأهلي ملف عروض اللاعب وسام أبو علي عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن :"الأهلي يغلق ملف عروض وسام أبو علي واللاعب مستمر مع الفريق".


وكتب أحمد حسن :"مصدر مقرب من وسام أبو علي:

اللاعب تواصل مع محمد يوسف ومسئولي شركة الكرة في الأهلي وطالبهم بإبداء مرونة في المفاوضات بالعروض المقدمة نظرًا لرغبته في الرحيل".

وكان قد طالب علاء ميهوب، نجم النادي الأهلي السابق، مسؤولي القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، بالموافقة على رحيل الفلسطيني وسام أبوعلى، مهاجم الفريق الأحمر، خلال الميركاتو الصيفي الجاتري، بعد العروض المغرية التي تلقاها.


وقال علاء ميهوب، في تصريحات عبر فضائية «دي إم سي»: "أنا مع بيع وسام أبوعلى، في الميركاتو الصيفي الجاري، حتى يستفيد النادي ماليًا من وراء بيعه، في ظل رغبة اللاعب في خوض تجربة جديدة".


وأضاف: "الأهلي تلقى مبلغًا كبيرًا في وسام أبوعلى، ليه ميستفدش منه، مش عايز الأهلي يكرر غلطة وليد أزارو وأليو ديانج، سيبوا وسام، يمشي والتعاقد مع لاعب بديل".

وتابع: "المبلغ كبير ميتسابش خالص، الاستفادة التي حققها الأهلي من كأس العالم للأندية هي تألق وسام أبوعلي".

وكان قد قال عبدالله السعيد في تصريحات عبر قناة “إم بي سي مصر2:” “شيكابالا من أحرف اللاعبين الذين شاهدتهم في كرة القدم، لاعب عنده موهبة كبيرة وكلنا كنا نتمنى نلعب معه منذ الصغر”.

وأضاف: “حزين إن الكرة المصرية ستفقد نجمًا كبيرًا مثله، متعنا كثيرًا ولعبت معه سنة ونصف وهو يمثل قيمة كبيرة عند جماهير الزمالك، وأتمنى له التوفيق”.

وتابع: “شيكابالا لعبت معه من زمان وإحنا أخوات، وهو من اللاعبين الجاديين”.

وأتم السعيد حديثه: “الحمل هيبقى صعب علينا بعد اعتزال شيكابالا، لأن لما بيبقى معاك حد من نفس جيلك ونشيل مع بعض غير لما تكون لوحدك”.

الإعلامي أحمد حسن الأهلي وسام أبو علي الرحيل بالعروض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كامل الوزير

الجريدة الرسمية: تغيير المسمى الوظيفي للفريق كامل الوزير

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

ظهرت الآن .. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2025 على صدى البلد ..لينك مجاني

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة دبلوم تجارة 2025 على موقع صدى البلد ..ظهرت برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة دبلوم صنايع 2025 على صدى البلد ..ظهرت الآن

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 .. الان بالدرجات

مدبولي

يصل إلى 13800 جنيه.. جدول مرتبات يوليو 2025 بعد الزيادة الجديدة

أوائل الدبلومات الفنية 2025

جابت الدرجات النهائية بكل المواد|طالبة تحصل على 100% في نتيجة الدبلومات الفنية

ترشيحاتنا

تشيلسي

إنجاز تاريخي وخيبة أمل.. لقطات من لقاء تشيلسي وسان جيرمان بنهائي المونديال

تشيلسي

124 مليون دولار.. مكاسب تشيلسي من كأس العالم للأندية

محمد عمر

الاتحاد السكندري يعلن رحيل محمد عمر

بالصور

آمال ماهر تتصدر التريند بعد ظهورها بفستان زفاف.. تفاصيل

آمال ماهر
آمال ماهر
آمال ماهر

الصور الأولى من حكاية "بتوقيت 28" لـ هنادي مهنا وأحمد جمال سعيد

هنادي مهنا
هنادي مهنا
هنادي مهنا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمسم؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمسم؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمسم؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمسم؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر الأحمر؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر الاحمر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر الاحمر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر الاحمر؟

فيديو

كواليس خلاف ميدو وحسن شحاتة

بعد سنين من السكوت.. كريم حسن شحاتة يفجر مفاجأة عن خناقة ميدو مع والده

باسم سمرة وادوارد

هند عاكف وباسم سمرة أبرز الحضور لعزاء سامح عبدالعزيز

تفاصيل انتقالات الأهلي الصيفية

مين باقي ومين ماشي.. كل تفاصيل انتقالات الأهلي الصيفية

المتهم

القبض على سائق عرض حياة المواطنين للخطر بالبحيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخارج يُحرّض.. والداخل يُشوّه: من يكتب رواية التشكيك في الانتخابات؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وحلمت بيه !!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: أمينة التي يعرفها الجميع

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حين كانت أم كلثوم تغني في الصالة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رحلة حسن عبد الحميد من الصعيد إلى الخلود

المزيد