الأهلي يغلق ملف عروض وسام أبو علي واللاعب مستمر مع الفريق..تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد حسن عن غلق الأهلي ملف عروض اللاعب وسام أبو علي عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن :"الأهلي يغلق ملف عروض وسام أبو علي واللاعب مستمر مع الفريق".



وكتب أحمد حسن :"مصدر مقرب من وسام أبو علي:

اللاعب تواصل مع محمد يوسف ومسئولي شركة الكرة في الأهلي وطالبهم بإبداء مرونة في المفاوضات بالعروض المقدمة نظرًا لرغبته في الرحيل".

وكان قد طالب علاء ميهوب، نجم النادي الأهلي السابق، مسؤولي القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، بالموافقة على رحيل الفلسطيني وسام أبوعلى، مهاجم الفريق الأحمر، خلال الميركاتو الصيفي الجاتري، بعد العروض المغرية التي تلقاها.



وقال علاء ميهوب، في تصريحات عبر فضائية «دي إم سي»: "أنا مع بيع وسام أبوعلى، في الميركاتو الصيفي الجاري، حتى يستفيد النادي ماليًا من وراء بيعه، في ظل رغبة اللاعب في خوض تجربة جديدة".



وأضاف: "الأهلي تلقى مبلغًا كبيرًا في وسام أبوعلى، ليه ميستفدش منه، مش عايز الأهلي يكرر غلطة وليد أزارو وأليو ديانج، سيبوا وسام، يمشي والتعاقد مع لاعب بديل".

وتابع: "المبلغ كبير ميتسابش خالص، الاستفادة التي حققها الأهلي من كأس العالم للأندية هي تألق وسام أبوعلي".

وكان قد قال عبدالله السعيد في تصريحات عبر قناة “إم بي سي مصر2:” “شيكابالا من أحرف اللاعبين الذين شاهدتهم في كرة القدم، لاعب عنده موهبة كبيرة وكلنا كنا نتمنى نلعب معه منذ الصغر”.

وأضاف: “حزين إن الكرة المصرية ستفقد نجمًا كبيرًا مثله، متعنا كثيرًا ولعبت معه سنة ونصف وهو يمثل قيمة كبيرة عند جماهير الزمالك، وأتمنى له التوفيق”.

وتابع: “شيكابالا لعبت معه من زمان وإحنا أخوات، وهو من اللاعبين الجاديين”.

وأتم السعيد حديثه: “الحمل هيبقى صعب علينا بعد اعتزال شيكابالا، لأن لما بيبقى معاك حد من نفس جيلك ونشيل مع بعض غير لما تكون لوحدك”.