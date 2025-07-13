ناكر للجميل والأهلي صنع اسمه.. محمود أبوالدهب يفتح النار على وسام أبو علي

أكد محمود أبو الدهب، نجم الأهلي السابق، أن الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم الفريق، ناكر لجميل القلعة الحمراء.

وقال أبو الدهب في تصريحات مع الإعلامية سهام صالح، خلال برنامج "الكلاسيكو" على قناة "ON":

"محدش يبوس دراع النادي الأهلي، والأهلي خيره على أي حد".

وأضاف: "لولا النادي الأهلي، ما كان أحد سمع عن وسام أبو علي. هو لاعب مميز ومهاجم قوي، لكن الأهلي هو صاحب الفضل عليه".

وأردف: "إذا أراد وسام أبو علي الرحيل، فعليه أن يخرج من الباب الكبير، وهو الباب الذي صنع نجوميته وجعل له اسمًا".

وأكمل: "أنا أوجّه رسالتي لوسام أبو علي: ارحل من الباب الكبير، حتى إذا أردت العودة يومًا، سيكون باب الأهلي مفتوحًا لك".