موعد عودة وسام أبو علي إلى القاهرة بعد تجميد ملف رحيله عن الأهلي

يستعد الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم النادي الأهلي، للعودة إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة، تمهيدا للانضمام إلى فترة الإعداد الخاصة بالفريق للموسم الجديد، وذلك بعد تجميد ملف رحيله بشكل مؤقت.

وكان اللاعب قد طلب الرحيل عن الأهلي عقب تلقيه عدة عروض احترافية خارجية من أندية خليجية وأوروبية وأمريكية، من بينها الريان القطري والوصل الإماراتي ونيويورك ريد بولز الأمريكي، ورغم تفهم الإدارة الحمراء لرغبة اللاعب، إلا أنها اشترطت ألا تقل قيمة العرض عن 10 ملايين دولار للموافقة على رحيله.

العروض التي وصلت لم تتجاوز حاجز الـ7 ملايين دولار، ما دفع الأهلي لرفضها، مؤكدا تمسكه بموقفه، وهو ما تقبله اللاعب وأعلن احترامه الكامل لقرار النادي، والتزامه بالمشاركة في معسكر الإعداد.

ومن المقرر أن يبدأ الأهلي تدريباته التحضيرية على ملعب التتش بداية من الإثنين المقبل ولمدة أربعة أيام، قبل التوجه إلى مدينة طبرقة التونسية يوم 18 يوليو لإقامة معسكر خارجي.

في سياق متصل، افادة تقارير أن الأهلي سيخوض ثلاث مباريات ودية في تونس، تبدأ بمواجهة اتحاد قسنطينة الجزائري يوم 21 يوليو، ثم شباب بلوزداد يوم 25 بعد اعتذار الترجي والأفريقي، ويختتم ودياته بمواجهة النجم الساحلي يوم 28 احتفالا بمئويته.