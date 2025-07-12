قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يصل غينيا الاستوائية للمشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي..صور
نظام مرن للمقررات الثانوية.. مواد عامة وتخصصية اختيارية في تعديل النواب الجديد
باحث عن مشاركة الرئيس اليوم في غينيا: مصر تترأس الذراع الإنمائي للاتحاد الأفريقي
إنشاء مدرسة تعليم أساسي في النوبارية الجديدة .. صور
شقة بمقدم 25 ألف وتقسيط على 20 سنة.. موعد التقديم في الطرح الثاني من سكن لكل المصريين 7
بعدد مشاهدات خرافي في أسبوع.. خطفوني لـ عمرو دياب تتصدر تريند يوتيوب
وزير الدفاع يلتقي نظيره الإندونيسي لبحث التعاون العسكري المشترك
موعد عودة وسام أبو علي إلى القاهرة بعد تجميد ملف رحيله عن الأهلي
أحمد عبد القادر يبرز لياقتة في أحدث ظهور.. شاهد
تسريب نتيجة الثانوية العامة | ما الحقيقة ؟
غارات إسرائيلية تستهدف عدة منازل في جباليا شمال قطاع غزة
بمشاركة 22399 معلما.. انطلاق أعمال تصحيح امتحانات الثانوية الأزهرية غداً
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد عودة وسام أبو علي إلى القاهرة بعد تجميد ملف رحيله عن الأهلي

وسام أبو علي
وسام أبو علي
كريم عاطف

يستعد الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم النادي الأهلي، للعودة إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة، تمهيدا للانضمام إلى فترة الإعداد الخاصة بالفريق للموسم الجديد، وذلك بعد تجميد ملف رحيله بشكل مؤقت.

وسام أبو علي

وكان اللاعب قد طلب الرحيل عن الأهلي عقب تلقيه عدة عروض احترافية خارجية من أندية خليجية وأوروبية وأمريكية، من بينها الريان القطري والوصل الإماراتي ونيويورك ريد بولز الأمريكي، ورغم تفهم الإدارة الحمراء لرغبة اللاعب، إلا أنها اشترطت ألا تقل قيمة العرض عن 10 ملايين دولار للموافقة على رحيله.

العروض التي وصلت لم تتجاوز حاجز الـ7 ملايين دولار، ما دفع الأهلي لرفضها، مؤكدا تمسكه بموقفه، وهو ما تقبله اللاعب وأعلن احترامه الكامل لقرار النادي، والتزامه بالمشاركة في معسكر الإعداد.

وسام أبو علي

ومن المقرر أن يبدأ الأهلي تدريباته التحضيرية على ملعب التتش بداية من الإثنين المقبل ولمدة أربعة أيام، قبل التوجه إلى مدينة طبرقة التونسية يوم 18 يوليو لإقامة معسكر خارجي.

وسام أبو علي

في سياق متصل، افادة تقارير أن الأهلي سيخوض ثلاث مباريات ودية في تونس، تبدأ بمواجهة اتحاد قسنطينة الجزائري يوم 21 يوليو، ثم شباب بلوزداد يوم 25 بعد اعتذار الترجي والأفريقي، ويختتم ودياته بمواجهة النجم الساحلي يوم 28 احتفالا بمئويته.

وسام أبو علي الأهلي النادي الأهلي الفلسطيني وسام أبو علي الدوري المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس .. درجاتك هنا خلال ساعات

شادي زلطة

التعليم تنفي تأجيل قرار تخصيص 20% من الدرجات للحضور والغياب بالإعدادية لـ2027

الكارت الموحد

بديل بطاقة التموين.. كيفية استخراج الكارت الموحد 2025

عيار 21 وصل كام؟.. تراجع أسعار الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

عيار 21 نزل 350 جنيهًا من القمة.. تراجع أسعار الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

أسعار الدواجن

هبوط متتالي .. انخفاض أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 12 يوليو 2025

الذهب

عيار 21 مفاجأة .. أسعار الذهب اليوم السبت 12 يوليو

مصطفي يونس

أتمنى يتقدم بلاغ فيا.. مصطفى يونس يوجه رسالة إلى إدارة الأهلي

بناء

خطوات استخراج تراخيص البناء وعدد الأدوار المتاحة بالقانون الجديد 2025

ترشيحاتنا

جيوكيريس

جيوكيريس: أنا أحد كبار الهدافين.. وأتطلع للثأر في إنجلترا

كريستيان بوليسيتش

بوليسيتش يحسم موقفه من عرض النصر السعودي ويؤكد استمراره مع ميلان

بطولة الجمهورية للتجديف الشاطئي

تعرف على نتائج النسخة الأولى من بطولة الجمهورية للتجديف الشاطئي

بالصور

وزير الدفاع يلتقي نظيره الإندونيسي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقى نظيره الإندونيسى لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقى نظيره الإندونيسى لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقى نظيره الإندونيسى لبحث التعاون العسكري المشترك

صدم رجل مرور .. القبض على سائق تروسيكل بالجيزة | فيديو

صدم رجل مرور .. القبض على سائق تروسيكل بالجيزة| فيديو
صدم رجل مرور .. القبض على سائق تروسيكل بالجيزة| فيديو
صدم رجل مرور .. القبض على سائق تروسيكل بالجيزة| فيديو

رفقة زوجها .. أسماء أبو اليزيد تثير الجدل بظهورها الأخير

اسماء ابو اليزيد
اسماء ابو اليزيد
اسماء ابو اليزيد

بديل البنزين .. اليابان تبتكر وقود سيارات مصنوع من الحشائش

وقود
وقود
وقود

فيديو

عمرو دياب

بعدد مشاهدات خرافي في أسبوع.. خطفوني لـ عمرو دياب تتصدر تريند يوتيوب

وزير الدفاع يلتقى نظيره الإندونيسى لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الإندونيسي لبحث التعاون العسكري المشترك

ايمان عبد اللطيف

تسريب نتيجة الثانوية العامة | ما الحقيقة ؟

ثراء جبيل

ثراء جبيل تكشف جنس مولودها الأول.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد