تعرف على نتائج النسخة الأولى من بطولة الجمهورية للتجديف الشاطئي

حصد نادي القناة الرياضي المركز الأول في منافسات بطولة الجمهورية للتجديف الشاطئي التي آقيمت خلال الفترة من 9 إلى 12 يوليو الجاري في بورتوسعيد بنادي بورتو الرياضي في بورسعيد بمشاركة 142 لاعب ولاعبة يمثلون 12 نادي من مختلف محافظات الجمهورية.

وجاء نادي القناة الرياضي في المركز الأول برصيد 9 ميداليات متنوعة بواقع 4 ميداليات ذهبية وميداليتين فضية وثلاث ميداليات برونزية، وجاء نادي المعادي واليخت في المركز الثاني بإجمالي 8 ميداليات بواقع ميداليتين ذهبيتين و3 ميداليات فضية و3 ميداليات برونزية.

واحتل نادي المقاولون العرب المركز الثالث بإجمالي 3 ميداليات متنوعة بواقع ميداليتين ذهبيتين وميدالية فضية وجاء نادي المصري القاهري في المركز الرابع برصيد ميدالية ذهبية وميدالية فضية وميداليتين ببرونزيتين وفي المركز الخامس نادي طلائع الأسطول برصيد ميدالية فضية و2 ميدالية برونزية وفي المركز السادس نادي هيئة قناة السويس ببورسعيد في المركز السادس برصيد ميدالية فضية ونادي اتحاد الشرطة في المركز السابع برصيد ميدالية برونزية.

من جانبه أشاد اللواء شريف القماطي رئيس الاتحاد المصري للتجديف، أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية بنتائج بطولة الجمهورية للتجديف الشاطئي في نسختها الأولى والتي أفرزت عن عدد من العناصر الجيدة من اللاعبين المؤهلة للانضمام إلى المنتخب الوطني.

واضاف اللواء شريف القماطي أن المنتخب الوطني للتحديف الشاطئي ينتظره المشاركة في العديد من الأحداث الدولية منها بطولة المدارس بالجزائر للناشئين والألعاب الأولمبية الصيفية للشباب في داكار 2026 والنسخة المقبلة من بطولة العالم.

وشارك في البطولة أندية، المعادي واليخت بواقع 21 لاعبًا، نادي البنك الأهلي بواقع 21 لاعبًا، نادي طلائع الأسطول بواقع 21 لاعبًا، نادي المقاولون العرب بواقع 19 لاعبًا، نادي القناة بالإسماعيلية بواقع 15 لاعبًا، النادي المصري بواقع 15 لاعبًا، نادي هيئة قناة السويس ببورسعيد بواقع 13 لاعبًا، نادي هيئة قناة السويس ببورتوفيق بواقع 12 لاعبًا، نادي اليخت المصري بواقع 3 لاعبين، نادي اتحاد الشرطة بواقع 2 لاعبين.

وأدار بطولة الجمهورية للتجديف الشاطئي القبطان محمد سلامة، نائب رئيس الاتحاد المصري للتجديف، والمشرف على لجنة التجديف الشاطئي.

وحضر حفل توزيع جوائز البطولة اللواء شريف القماطي، رئيس الاتحاد المصري للتجديف، أمين صندوق اللجنة الأولمبية ومسئولي الاتحاد والمهندس أمير عبدالقادر حبيب، رئيس مجلس إدارة نادي بورتو الرياضي والدكتور منير أحمد مدير قطاع الرياضة بنادي بورتو الرياضي في بورسعيد بالإضافة لمسؤول الأندية المشاركة في البطولة.