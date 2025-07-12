قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تحدث صباحا
صدم رجل مرور .. القبض على سائق تروسيكل بالجيزة | فيديو
سرب زلازل يهز جنوب كاليفورنيا .. أكثر من 40 هزة في يوم واحد
محمد هنيدي يكشف حقيقة خضوعه لجراحة استئصال جزء من معدته |خاص
تفاصيل أخطر عملية تجسس سرية نفذتها صحفية فرنسية يهودية في إيران
خبير أمريكي: واشنطن تضغط لنزع سلاح حزب الله جنوب الليطاني
خاص للمستثمرين | طرح قطعة أرض بالنوبارية الجديدة لإقامة مجتمع عمراني متكامل
تعزيز الشراكة بين مصر ومنظمة الصحة العالمية لدعم منظومة الرعاية الصحية والتنمية المستدامة
الإحصاء: 4.7% ارتفاعًا في الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الإفريقى خلال 2024
مدير مركز نيويورك للسياسات: الوضع في الشرق الأوسط خطير خاصة ما يحدث بـ غزة
مصر تنفذ أكبر مشروع طاقة شمسية.. 320 وحدة ومستويات إنتاجية 1650 ميجاوات| تفاصيل
بعد انسحاب الريان والوصل.. ما هي وجهة وسام أبو علي القادمة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تعرف على نتائج النسخة الأولى من بطولة الجمهورية للتجديف الشاطئي

بطولة الجمهورية للتجديف الشاطئي
بطولة الجمهورية للتجديف الشاطئي
كريم عاطف

حصد نادي القناة الرياضي المركز الأول في منافسات بطولة الجمهورية للتجديف الشاطئي التي آقيمت خلال الفترة من 9 إلى 12 يوليو الجاري في بورتوسعيد بنادي بورتو الرياضي في بورسعيد بمشاركة 142 لاعب ولاعبة يمثلون 12 نادي من مختلف محافظات الجمهورية.

وجاء نادي القناة الرياضي في المركز الأول برصيد 9 ميداليات متنوعة بواقع 4 ميداليات ذهبية وميداليتين فضية وثلاث ميداليات برونزية، وجاء نادي المعادي واليخت في المركز الثاني بإجمالي 8 ميداليات بواقع ميداليتين ذهبيتين و3 ميداليات فضية و3 ميداليات برونزية.

واحتل نادي المقاولون العرب المركز الثالث بإجمالي 3 ميداليات متنوعة بواقع ميداليتين ذهبيتين وميدالية فضية وجاء نادي المصري القاهري في المركز الرابع برصيد ميدالية ذهبية وميدالية فضية وميداليتين ببرونزيتين وفي المركز الخامس نادي طلائع الأسطول برصيد ميدالية فضية و2 ميدالية برونزية وفي المركز السادس نادي هيئة قناة السويس ببورسعيد في المركز السادس برصيد ميدالية فضية ونادي اتحاد الشرطة في المركز السابع برصيد ميدالية برونزية.

من جانبه أشاد اللواء شريف القماطي رئيس الاتحاد المصري للتجديف، أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية بنتائج بطولة الجمهورية للتجديف الشاطئي في نسختها الأولى والتي أفرزت عن عدد من العناصر الجيدة من اللاعبين المؤهلة للانضمام إلى المنتخب الوطني.

واضاف اللواء شريف القماطي أن المنتخب الوطني للتحديف الشاطئي ينتظره المشاركة في العديد من الأحداث الدولية منها بطولة المدارس بالجزائر للناشئين والألعاب الأولمبية الصيفية للشباب في داكار  2026 والنسخة المقبلة من بطولة العالم.

وشارك في البطولة أندية، المعادي واليخت بواقع 21 لاعبًا، نادي البنك الأهلي بواقع 21 لاعبًا، نادي طلائع الأسطول بواقع 21 لاعبًا، نادي المقاولون العرب بواقع 19 لاعبًا، نادي القناة بالإسماعيلية بواقع 15 لاعبًا، النادي المصري بواقع 15 لاعبًا، نادي هيئة قناة السويس ببورسعيد بواقع 13 لاعبًا، نادي هيئة قناة السويس ببورتوفيق بواقع 12 لاعبًا، نادي اليخت المصري بواقع 3 لاعبين، نادي اتحاد الشرطة بواقع 2 لاعبين.

وأدار بطولة الجمهورية للتجديف الشاطئي القبطان محمد سلامة، نائب رئيس الاتحاد المصري للتجديف، والمشرف على لجنة التجديف الشاطئي.

وحضر حفل توزيع جوائز البطولة اللواء شريف القماطي، رئيس الاتحاد المصري للتجديف، أمين صندوق اللجنة الأولمبية ومسئولي الاتحاد والمهندس أمير عبدالقادر حبيب، رئيس مجلس إدارة نادي بورتو الرياضي والدكتور منير أحمد مدير قطاع الرياضة بنادي بورتو الرياضي في بورسعيد بالإضافة لمسؤول الأندية المشاركة في البطولة.

نادي القناة الرياضي بطولة الجمهورية للتجديف الشاطئي للتجديف الشاطئي بطولة الجمهورية بورتوسعيد بورتو الرياضي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس .. درجاتك هنا خلال ساعات

الكارت الموحد

بديل بطاقة التموين.. كيفية استخراج الكارت الموحد 2025

شادي زلطة

التعليم تنفي تأجيل قرار تخصيص 20% من الدرجات للحضور والغياب بالإعدادية لـ2027

أسعار الدواجن

هبوط متتالي .. انخفاض أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 12 يوليو 2025

الذهب

عيار 21 مفاجأة .. أسعار الذهب اليوم السبت 12 يوليو

عيار 21 وصل كام؟.. تراجع أسعار الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

عيار 21 نزل 350 جنيهًا من القمة.. تراجع أسعار الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

مصطفي يونس

أتمنى يتقدم بلاغ فيا.. مصطفى يونس يوجه رسالة إلى إدارة الأهلي

بناء

خطوات استخراج تراخيص البناء وعدد الأدوار المتاحة بالقانون الجديد 2025

ترشيحاتنا

إبتكار الروبوت

إبتكار روبوت يكافح الآفات الزراعية باستخدام الذكاء الاصطناعي| تفاصيل

الدكتور أحمد الشحات

أحمد الشحات: الوساطة المصرية والقطرية تتصدى للمخططات الإسرائيلية الخبيثة

غزة

بيان مشترك لمنظمات الأمم المتحدة: سكان غزة يواجهون انعداما للأمن الغذائي

بالصور

رفقة زوجها .. أسماء أبو اليزيد تثير الجدل بظهورها الأخير

اسماء ابو اليزيد
اسماء ابو اليزيد
اسماء ابو اليزيد

بديل البنزين .. اليابان تبتكر وقود سيارات مصنوع من الحشائش

وقود
وقود
وقود

على البحر.. نرمين الفقي تستعرض رشاقتها

نرمين الفقي
نرمين الفقي
نرمين الفقي

نجوم تنس مربوطون على سيارات لكزس في تجربة قيادة غريبة

لكزس
لكزس
لكزس

فيديو

ثراء جبيل

ثراء جبيل تكشف جنس مولودها الأول.. فيديو

شيرين وفضل شاكر

بعد أزمة موازين.. شيرين وفضل شاكر فى أغنية جديدة قريباً

المشاجرة

أولوية المرور.. سائقان يتعديان على بعضهما بالضرب في القاهرة| فيديو

غادة عبد الرازق

الساحل أول أسبوع.. غادة عبد الرازق تعلق على إصابتها في القدم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد