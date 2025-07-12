الشباب والرياضة: قياسات بدنية وفسيولوجية شاملة للاعبي مشروع الموهبة في الجودو

في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بضرورة تفعيل العلوم الرياضية الحديثة لتحقيق أعلى معدلات الأداء الرياضي المبني على أسس علمية ..

اختتمت اللجنة العلمية للتأهيل والقياسات التابعة للمجلس العلمي للرياضة تنفيذ مجموعة من القياسات الأنثروبومترية والبدنية والفسيولوجية للاعبي المشروع القومي للموهبة في رياضة الجودو.

وجاءت هذه القياسات خلال اللقاء المجمع الذي استضافته المدينة الشبابية بالإسكندرية، وشمل 460 لاعبًا ولاعبة من مختلف محافظات الجمهورية في المراحل السنية المختلفة، وذلك بالتنسيق الكامل بين الإدارة المركزية للطب الرياضي والإدارة المركزية للأداء الرياضي ممثلة في الإدارة العامة للموهبة.

وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية الوزارة لبناء قاعدة بيانات دقيقة عن مؤشرات الأداء البدني والفسيولوجي للاعبين، ما يُسهم في إعداد برامج تدريبية أكثر دقة وفاعلية، ومتابعة معدلات التطور والارتقاء بالأداء وصولًا إلى التمثيل المشرف وحصد الميداليات على المستوى الدولي.