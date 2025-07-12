وزير الشباب والرياضة يشارك في اجتماعات الاتحاد الدولي للجامعات بألمانيا

شارك الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في اجتماع اللجنة التنفيذية والجمعية العمومية للاتحاد الدولي للرياضة الجامعية (FISU)، والتي أُقيمت على هامش فعاليات دورة الألعاب الصيفية للجامعات بمدينة راين-رور بألمانيا، بمشاركة وفود تمثل أكثر من 100 دولة من مختلف القارات.

وتأتي مشاركة الوزير في هذه الاجتماعات الدولية بصفته رئيس الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية، وعضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي، وعضو اللجنة التطويرية، وهو ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في الكفاءات المصرية وقدرتها على الإسهام في تطوير منظومة الرياضة الجامعية على المستويين القاري والعالمي.

ناقشت الاجتماعات مجموعة من الملفات المهمة، من بينها سبل دعم الرياضة الجامعية في الدول النامية، وتوسيع قاعدة المشاركة في البطولات الدولية، وآليات تطوير البنية التحتية الرياضية الجامعية عالميًا، إضافة إلى مراجعة خطط استضافة البطولات القادمة، وتقديم تقارير تقييم للدورة الحالية المقامة في ألمانيا.

وخلال كلمته أمام الجمعية العمومية، أكد الدكتور أشرف صبحي على أهمية العمل المشترك بين الاتحادات القارية والدولية من أجل بناء منظومة رياضية متكاملة للطلاب الجامعيين، مشيرًا إلى أن القارة الإفريقية تمتلك طاقات شبابية هائلة تحتاج إلى التمكين والدعم من خلال منصات دولية مثل الاتحاد الدولي للجامعات.

وقال الوزير في "نحرص من خلال تواجدنا في هذه المحافل الدولية على تمثيل القارة الإفريقية بصورة مشرفة، والعمل على وضع استراتيجيات حقيقية لدمج الشباب الجامعي في منظومة رياضية تعليمية متطورة. كما نؤكد دعمنا الكامل لتعزيز حضور الجامعات الإفريقية في البطولات الكبرى، وتوسيع شبكة التعاون مع مختلف الدول والمؤسسات الرياضية العالمية."

كما شدد الوزير على أن مصر – بتوجيهات القيادة السياسية – مستمرة في تعزيز أوجه التعاون الرياضي الدولي، بما يسهم في تطوير البنية التحتية والبرامج الموجهة للشباب، ويعزز من مكانة الدولة كمركز إقليمي ودولي للرياضة الجامعية والاحترافية.

وتُعد هذه المشاركة استمرارًا للدور الريادي الذي تلعبه مصر في تعزيز مكانتها على الساحة الرياضية العالمية، وفتح آفاق جديدة أمام الطلاب الجامعيين في القارة الأفريقية للمشاركة في مختلف البطولات الدولية.