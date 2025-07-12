شفاء أسطورة هولندا من مرض السرطان

أعلن المدرب المخضرم لويس فان جال، اليوم السبت، شفائه من السرطان، مشيرًا إلى أنه حريص على العودة إلى الملاعب.



وكان المدرب - البالغ من العمر ٧٣ عامًا – قد أكد قبل ثلاث سنوات عن إصابته بسرطان البروستاتا، لكنه صرّح لبرنامج حواري تلفزيوني هولندي: "لم أعد أعاني من السرطان".



وعندما أعلن عن مرضه، كان فان جال مدربًا للمنتخب الهولندي، لكنه لم يُدرب منذ كأس العالم الأخيرة في قطر عام ٢٠٢٢.



وأضاف: "قبل عامين، خضعتُ لبعض العمليات الجراحية، كانت الأمور سيئة آنذاك، لكن كل شيء سار على ما يُرام في النهاية، أُجري فحوصات طبية كل بضعة أشهر، وهذا أمر جيد، أتحسن باستمرار".



وأشار فان جال - الذي تولى تدريب أياكس أمستردام وبرشلونة وبايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد – إلى عدم رغبته في العودة إلى تدريب الأندية، لكنه أوضح إن توليه تدريب منتخب وطني لبلد من الدرجة الأولى قد يغريه بالعودة، ويعمل فان جال الآن مستشارًا خاصًا لأياكس الهولندي.