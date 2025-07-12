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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الاستقرار المالي شرط فيريرا للنجاح.. وإدوارد يضغط لحسم المستحقات

جون إدوارد
جون إدوارد
منتصر الرفاعي

عقد جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، جلسة مهمة مع عدد من مسؤولي النادي خلال الساعات الماضية، ناقش خلالها عددًا من الملفات المتعلقة بالفريق الأول لكرة القدم، وعلى رأسها مستحقات اللاعبين ومقدمات العقود الخاصة بالموسم الجديد.

وخلال الجلسة، شدد إدوارد على ضرورة صرف المستحقات المالية المتأخرة للاعبين، بالإضافة إلى تسديد مقدمات العقود في توقيتاتها المحددة، مؤكدًا أن معالجة هذا الملف يجب أن تتم بشكل عاجل وقبل انطلاق الموسم رسميًا، لتجنب تكرار الأزمات التي عانى منها الفريق في المواسم السابقة.

وأكد المدير الرياضي رفضه التام لأي تأخير في صرف المستحقات أو التهاون في حقوق اللاعبين، مشيرًا إلى أن الاستقرار المالي يمثل أحد أهم عوامل النجاح داخل الملعب، خاصة في ظل الطموحات الكبيرة التي يرفعها النادي في الموسم الجديد.

وأوضح إدوارد أن الجهاز الفني بقيادة المدرب البلجيكي يانيك فيريرا يشاركه الرؤية ذاتها، حيث يرى أن توفير بيئة مستقرة ماليًا ومعنويًا هو الأساس لاستخراج أفضل ما لدى اللاعبين على المستوى الفني والبدني.

جون إدوارد نادي الزمالك الزمالك يانيك فيريرا

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